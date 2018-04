L’hora de la reconquesta

Campió de la copa LEN el 2016 i semifinalista de l’Eurolliga el 2017, La Sirena CN Mataró afronta com a amfitrió la segona final a quatre de la copa LEN amb el propòsit d’oferir la seva millor versió i reconquerir un ceptre continental contra algunes de les principal potències europees. El cartell de la competició és de primeríssim nivell i qualsevol dels altres contrincants podria haver estat perfectament en la final a quatre de l’Eurolliga, que es disputa la setmana vinent a Kirixi. De fet, excepte el CN Mataró, que va caure molt clarament contra l’Astralpool CN Sabadell, els altres tres semifinalistes de la copa LEN van viure eliminatòries molt igualades en els quarts de final, el Dunaujvaros contra l’Ekipe Orizzonte de Catània, l’Olympiacòs contra el Kirixi, i el Plebiscito Pàdua contra l’UVSE Budapest.

Canvi d’escenari

La fase final de la copa LEN s’havia de disputar inicialment a les instal·lacions del CN Mataró, a la piscina descoberta Joan Serra, a tocar de la platja i amb un dels millors aparadors de la ciutat. Les previsions meteorològiques, que pronosticaven pluja, especialment durant la jornada de semifinals d’avui, van provocar que els organitzadors apel·lessin a la prudència i hagin buscat refugi al complex municipal del Sorrall, el mateix escenari on ja es va jugar la final a quatre del 2016. “Volíem jugar a la nostra piscina perquè és on ens entrenem, però el Sorrall també és una piscina talismà i esperem que tota l’afició mataronina es bolqui per animar-nos”, va subratllar ahir la capitana Marta Bach en la roda de premsa prèvia a la competició. També es va referir al canvi de seu el tècnic, Florin Bonca: “Volíem promocionar les nostres instal·lacions, amb la piscina al costat de la platja i amb vistes al mar, però no passa res pel canvi. Al Sorrall ja s’ha demostrat que amb el suport de l’afició som un equip molt difícil de superar per als rivals.” En el terreny esportiu, l’entrenador mataroní també va valorar el rival de semifinals, el Dunaujvaros hongarès (a les 17 h per Esport3): “Haurem de controlar el seu contraatac. Són molt ràpides i també tenen bones llançadores. Si no estem al cent per cent concentrades amb el que hem de fer serà un partit molt difícil.” Bonca considera que les jugades de superioritat poden marcar diferències i que també pot ser clau si són capaces de sortir al contraatac.

Un pas endavant

El preparador d’origen romanès admet que l’equip encara no ha estat al nivell de temporades anteriors i que potser ha arribat el moment de fer un pas endavant: “Aquest curs ens està costant més, però no hem d’oblidar que tenim cinc jugadores noves. Hi ha equips grans com el Sabadell o l’Olympiacòs que venen de cicles amb la mateixa columna vertebral de diverses temporades. Nosaltres hem fet canvis, però hi ha molt bona actitud i encara tenim temps per donar la sorpresa.” Si es té en compte l’eliminatòria de quarts de final, s’haurà de vigilar l’aportació ofensiva de les jugadores del Dunaujvaros Dorottya Szilagyi i Greta Gurisatti, que van marcar 8 i 6 gols, respectivament, en els dos partits contra el l’Ekipe Orizzonte de Catània.

L’Olympiacòs, favorit