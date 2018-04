El Granollers fa història

16 equips

amb propera

El llançament, ras i creuat, que, a falta de tres segons del final, Bernatonis va fer entrar en la porteria de Gonzalo Pérez de Vargas és molt més que una victòria per al Fraikin Granollers. L’equip d’Antonio Rama pot dir que ha estat el primer a tombar el gegant blaugrana després de 146 partits d’imbatibilitat en la lliga Asobal. Quasi cinc anys han passat des de l’últim cop que el Barça va caure en la competició espanyola. Ahir, amb la lliga decidida, no va competir com exigia un rival de l’altura del Granollers i ho va acabar pagant.

Per no perdre el costum, però, en l’arrencada els de Xavi Pascual van agafar la iniciativa. El Fraikin, a més, de seguida es va carregar de faltes i res no feia pensar que no hi hauria una còmoda victòria blaugrana, però un inesperat parcial d’1-4 va posar els vallesans al davant en el minut 9 (5-6) i el panorama va canviar de manera important. L’avantatge del Fraikin va anar creixent per incompareixença del ja campió de lliga (7-9 al minut 13 i 9-11 al minut 16), una circumstància que va obligar el seu tècnic a demanar temps mort. Pascual va exigir als seus homes més velocitat en el moviment de la pilota i més intensitat defensiva, però poca cosa va canviar. Un esplèndid Almeida va frenar la reacció del Barça mentre que, en atac, Adrià Figueras i Márquez augmentaven la diferència a favor del seu equip (11-14 en el minut 22, 11-15 en el minut 25 i 12-16 en el minut 27). Al descans es va arribar amb un inquietant 13-17 que va fer arrufar el nas als gairebé 1.700 aficionats que ahir es van aplegar al Palau Blaugrana.

El primer tram de la segona part dibuixava un escenari de remuntada. El Barça va entrar decidit a eixugar la diferència que tenia en contra i el Granollers va passar per un moment delicat, provocat per un seguit d’exclusions, que el van deixar una bona estona sense marcar. El cas és que el Barça va aconseguir empatar en el minut 30 i es va avançar un minut després (21-20). La lògica deia que, com ha passat en altres ocasions, la recta final del partit seria blaugrana, però aquesta vegada no. El Fraikin no es va arronsar i va plantar cara fins al final, fins al moment en què Rolandas Bernatonis va decidir amb el seu llançament.

Amb aquest triomf, l’equip d’Antonio Rama reforça les seves possibilitats en la lluita per la segona posició a la lliga, a una setmana del decisiu partit que jugarà contra l’Ademar de Lleó.

El Barça, per la seva banda, torna a oferir una imatge decebedora. L’eliminació de la Champions ha colpejat massa fort aquest equip, que ahir va suspendre el sopar de celebració per la lliga que havia de fer.