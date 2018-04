La injecció més oportuna

La gesta del Fraikin BM Granollers al Palau Blaugrana, que divendres va trencar un quart de segle de derrotes al santuari culer i més d’un lustre d’imbatibilitat en competicions estatals, ha arribat just abans d’una de les setmanes clau en el calendari del club vallesà. En quatre dies, el grup d’Antonio Rama pot fer un pas decisiu per refermar-se en les quatre primeres posicions del campionat de lliga, que obren la porta a Europa, i acostar-se una mica més al somni de jugar una altra final a quatre de la copa EHF. El primer repte és demà a casa (20.30 h) contra l’Ademar de Lleó, el segon classificat de lliga, amb quatre punts més que els granollerins, i el segon serà dissabte a la pista del Saint-Raphaël, en l’anada dels quarts de final de la segona competició europea. El tècnic vallesà no amaga, en aquest sentit, que l’assalt al Palau Blaugrana ha arribat en el moment més oportú: “És una setmana clau i aquesta victòria suposa una injecció de moral i confiança fabulosa.”

Amb quatre jornades en joc i a quatre punts de l’Ademar, un triomf contra els lleonesos impulsaria el Granollers en la lluita pel segon lloc. Amb tot, Rama subratlla que l’objectiu principal és la classificació europea: “Realment el que busquem és quedar entre els quatre primers; com més aviat sumem els punts millor. No mirem tant si quedem segons, es tracta de sumar punts que no ens puguin fer falta al final. Tan complicat serà el partit de dimecres contra l’Ademar com en la segona setmana de maig, en què tindrem dos partits seguits a fora [contra el Zamora i el Benidorm], que també s’estaran jugant coses.” L’entrenador vallesà qualifica l’Ademar com un rival “duríssim”. “Des que van caure en la lliga de campions, estan en una situació còmoda i només pensen a conservar el segon lloc. Tot i alguns resultats ajustats, estan jugant molt bé. Excepte el Barça, penso que estan una mica per sobre de la resta d’equips. Allà vam perdre de només un gol [32-31] i la nostra idea és sortir a guanyar dimecres”, sentencia.

Competitius