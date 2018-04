A punt per canviar el desenllaç

L’Astralpool Sabadell ha tornat a l’escenari del crim per canviar el desenllaç de la història. Fa un any es va entrebancar en les semifinals de la final a quatre de l’Eurolliga contra l’Olympiacòs en un partit que en arribar al descans dominava per 5 a 1 i que el va deixar sense poder defensar el títol que un any abans havia guanyat per quarta vegada en vèncer l’UVSE Budapest, precisament el rival d’avui (16.30 h, Esport3).

Es tracta d’un dels dos partits clau del curs i pel qual s’ha confeccionat la plantilla i la preparació. L’altre, si avui hi ha una resolució favorable, serà la final de demà contra el vencedor de l’eliminatòria entre el Kirixi –amfitrió i actual campió– i l’Orizzonte, el club amb més copes d’Europa (8) i que torna a una fase final després de tres edicions absent.

El duel entre catalanes i hongareses servirà per alçar el teló de la competició. Mesos de preparació comprimits en 32 minuts. Un duel sense partit de tornada i en el qual tots els detalls compten. El Sabadell disposa d’un bloc experimentat i amb garanties en competicions internacionals de primer ordre. Les úniques debutants seran les joves germanes Farré, Ainara i Gisela. Encara que la principal novetat és a la banqueta. David Palma, que va rellevar el llorejat Nani Guiu l’estiu passat, s’estrena en una final a quatre. En aquest sentit, reconeix que no el preocupa ni sap com es trobarà “en aquesta situació d’estrès”, i que només pensa a “estar a l’altura” de les seves jugadores. Palma està convençut de les possibilitats de les jugadores: “Arribem bé a la final four. Hem treballat tota la temporada físicament, tècnicament i tàcticament, i arribem amb un nivell de forma important. Ara només falta veure si sabem competir.” Si bé està convençut que l’equip respondrà: “Són jugadores que en moments d’estrès tenen la qualitat suficient per solucionar-ho.”

Palma, que admet que la plantilla “té una espina clavada”, només pensa en el duel d’avui, però avança que en una hipotètica final preferiria l’Orizzonte per no veure’s amb l’amfitrió: “Els àrbitres sempre, davant del dubte, afavoreixen l’equip de casa, i per això crec que tindríem més possibilitats amb l’Orizzonte, tot i que tenen una qualitat brutal.” Una opinió que no comparteixen totes les jugadores ja que, per exemple, Maica García es decantava per les russes.

Kirixi reuneix la flor i nata del waterpolo europeu. Onze dels disset títols disputats en el nou mil·lenni els han guanyat tres dels participants: l’Orizzonte (6), el Sabadell (4) i el Kirixi (1). Les catalanes són les principals protagonistes de l’última dècada. És la setena fase final de les últimes vuit i n’han guanyat quatre.