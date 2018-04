El CN Sabadell es classifica per a la final de l’Eurolliga

L’Astralpool CN Sabadell lluitarà demà per conquerir la seva cinquena Eurolliga (13h per Esport 3) després d’una contundent golejada contra l’UVSE Budapest (17-8) en la primera semifinal a Kirixi. La bona tasca defensiva i la inspiració de Judit Forca i Bea Ortiz en atac, amb cinc gols cadascuna, han estat clau per començar a marcar diferències a partir del segon quart. Els primers 8 minuts han acabat amb empat a 4. El conjunt hongarès ha plantejat una defensa molt tancada, però no ha pogut evitar les canonades de les joves jugadores del perímetre, Forca i Ortíz, que ja han obert una escletxa de 3 gols abans del descans (9-6). L’UVSE no ha sabut jugar amb el marcador en contra i l’equip de David Palma ha ampliat les diferències en els dos últims quarts, amb parcials de 3-1 i 5-1. A més de les dues golejadores, també han marcat Anni Espar, Gisel·la Farré (2), Maica Garcia, Pili Peña, Kiley Neushul i Olga Domènech. El rival del CN Sabadell en la final sortirà de la semifinal que es disputa aquesta tarda entre l’equip amfitrió, el Kinef Kirixi i l’Ekipe Orizzonte.