Un recital per començar

L’Astralpool CN Sabadell lluitarà avui contra el Kinef Kirixi per assolir seva cinquena Eurolliga (13 h per Esport 3) després d’oferir un autèntic recital en la semifinal contra l’UVSE Budapest. Amb les joves jugadores del perímetre Judith Forca i Bea Ortiz molt inspirades, el conjunt sabadellenc va acabar desarmant l’equip hongarès, que en el tram final es va mostrar impotent per capgirar la dinàmica guanyadora del rival. La segona semifinal va ser molt més igualada i el Kinef Kirixi no va poder cantar victòria fins al final contra un combatiu Orizzonte Catània (13-14).

L’esquerrana Judith Forca, amb una parabòlica exquisida, ja va deixar la seva targeta de presentació només de començar. Una recuperació de Bea Ortiz en defensa va propiciar la segona diana vallesana en un contraatac culminat per Anni Espar. Els primers minuts van ser trepidants, i l’UVSE Budapest va replicar amb un gol de Csabai des de la boia i de Keszthelyi en una acció de superioritat. Bea Ortiz i Judith Forca marcaven el camí a seguir per les catalanes abans que Maggie Steffens tanqués el primer quart amb taules. Tot i l’equilibri inicial, el CN Sabadell no va deixar en cap moment de prendre la iniciativa i de mica en mica va anar portant el partit al seu terreny. L’UVSE Budapest es tancava en defensa per lligar ben curt les poderoses boies catalanes, Maica Garcia i Paula Leitón, però des del perímetre Ortiz i Forca oferien tot el seu repertori i començaven a marcar diferències abans del descans (9-6).

El recital del conjunt sabadellenc, ben aplicat en defensa, continuava després de la represa davant un equip magiar cada cop més petit i descontrolat. Només Steffens, la millor jugadora mundial, donava símptomes de reacció en accions individuals. El desenllaç del partit, però, ja estava cantat i David Palma es va permetre el luxe de dosificar les seves jugadores i donar l’oportunitat que altres integrants de l’equip participessin de la golejada. Així també van marcar Pili Peña, Maica Garcia, Susan Neushul i la capitana, Olga Domènech abans que la joveníssima Gisela Farré, de només 16 anys, tanqués el recital amb les dues últimes dianes. Avui la final contra el Kirixi, el defensor del títol, serà una altra història.