El somni es torna a esvair

El somni de guanyar una nova UEFA Futsal Cup es va tornar a esvair per al Barça ahir a Saragossa. El conjunt blaugrana va empènyer com mai, hi va posar cor i vitalitat, però la història va ser la de sempre; l’Inter torna a deixar-los al voral. Els madrilenys, vigents campions, es classifiquen per a la seva tercera final consecutiva i al Barça li toca mirar els dos títols que li queden.

Va tenir una intensitat altíssima, la primera part. El pronòstic deia que els àrbitres, com sempre a Europa, serien molt permissius, i això es va traduir en garrotades a tort i a dret amb total impunitat. Els primers minuts van ser de l’Inter, que ofegava la sortida de pilota blaugrana. Els madrilenys van avisar amb una pilota de Daniel a la fusta mentre que Elisandro va obligar Paco Sedano a treure un peu extraordinari. El porter de Móstoles, però, no va evitar el gol dels madrilenys, que van obrir la llauna amb una rematada afortunada després d’un servei de banda.

El gol va alleugerir les línies de pressió de l’Inter i el Barça va poder desplegar-se. Ho intentava Dyego, que ahir va reaparèixer amb un embenat aparatós després d’un mes i mig de baixa. L’empenta de Leo Santana i les llambregades de Ferrao eren el millor argument d’un Barça que no trobava situacions clares per empatar el duel tot i tenir més presència en camp contrari. Un travesser del pivot brasiler va ser la millor temptativa.

El tu a tu del segon temps va ser frenètic, les anades i vingudes van ser constants i el Barça va anar agafant el pes del partit a força d’arribades de perill. Jesús Herrero es va lluir en l’un contra un davant Leo Santana i després va aturar un xut a Joselito. La resposta madrilenya la va protagonitzar Ricardinho, que va estavellar una pilota a la fusta. Qui buscava amb insistència el premi, però, era el Barça, que el va acabar trobant mitjançant Esquerdinha. El brasiler es va desfer del marcatge de Pola i va superar amb delicadesa Herrero. El gol va fer bramar els més de 100 Dracs que van ser a Saragossa i va fer saltar de la seva localitat els aficionats blaugrana, ahir minoria. L’alegria dels catalans, però, només va durar quatre minuts, perquè l’Inter va contraatacar. Una jugada iniciada per Ricardinho i prolongada per Daniel la va culminar Ortiz al segon pal amb el 2-1. Va ser una galleda d’aigua freda per a un Barça que estava encès. Aleshores, el duel es va ennegrir perquè els àrbitres es van menjar un penal per banda, culminant una actuació molt dubtosa. El Barça ho va intentar per tots els mitjans, però, tot i jugar quatre minuts amb Dyego de porter jugador, els madrilenys van ser qui van tenir les millors oportunitats. La història es repeteix i el somni es torna a esvair.