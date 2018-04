El Sant Jordi esportiu

Un any més, la diada de Sant Jordi celebrarà la publicació d’un bon grapat de llibres de temàtica esportiva. El 2018 l’esport es fa present el dia del llibre i la rosa amb una oferta variada que va del recull d’articles a l’assaig, passant pel relat i les cròniques autobiogràfiques. Així mateix, són moltes les disciplines que compten amb llibre aquest Sant Jordi. El futbol, i el Barça en particular, ofereix unes quantes propostes. Manuel Vázquez Montalbán: Barça, esport i cultura, el recull d’articles de l’escriptor barceloní fet per Jordi Osúa, n’és una. També Tot Messi, de Jordi Puntí, un intent d’explicar la dimensió del millor futbolista de la història. El periodista Rafa Cabaleira, per la seva banda, aplega en un volum el millor dels seus articles sota el títol Alineación indebida.

En un any històric per al Girona FC com és aquest, destaca la publicació de Girona: un equip, una afició i una ciutat de primera, d’Albert Bassas, i Girona FC: camí cap a primera, del fotògraf Eddy Kelele. Sobre l’Espanyol cal subratllar la publicació enciclopèdica de Juan Pedro Martínez i Xavier Ensenyat, Cor perico, una recopilació dels perfils dels futbolistes que han vestit algun cop la samarreta blanc-i-blava.

Sobre la resta d’esports, les publicacions d’enguany arriben, en molts casos, amb noms propis: Rafa & Roger, d’Antonio Arenas i Rafael Plaza, és una mirada a la relació de dos dels millors tennistes de tots els temps; La última noche de Ayrton Senna, de Giorgio Terruzzi, és un relat de ficció sobre les darreres hores de vida del genial pilot brasiler; Els 14 vuitmils d’Òscar Cadiach i Puig, de Francesc Joan i Matas, explica les aventures del veterà alpinista en el seu intent de pujar als cims més alts del món sense l’ajuda d’oxigen addicional. Kilian Jornet i Jorge Lorenzo han estat dos esportistes que s’han decidit a publicar. Les reflexions i els nous reptes del cerdà s’expliquen a Summits of my life. Somnis i reptes a la muntanya. Les claus de l’èxit del pilot balear, a Lo que aprendí hasta los 30.

El periodista de TV3 Francesc Latorre comparteix els secrets de més d’una dècada narrant la fórmula 1 a Cop de teatre!, i un altre periodista, Jordi Panyella, se submergeix a Per què corren els presos? en la vida de dotze reclusos per explicar, de primera mà, com es preparen i com competeixen en la marató de Barcelona. Finalment, l’entrega de Relats solidaris de l’esport arriba apadrinada per Ernesto Valverde i amb l’ONG ProActiva Open Arms de beneficiària.