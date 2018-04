El Granollers s’estavella contra el Saint-Raphaël

Schulze i Tönnies. Exclusions: Caucheteux (18’), Lynggaard (21’), Dipanda (37’), Barachet (44’) i Karalek (50’), per part del Saint-Raphaël; i Ferrer (10’) i Porras (58’), per part del Granollers.

SAINT-RAPHAËL VAR HANDBALL: Popescu (2), Krantz (3), Barachet (2), Sarmiento (5, 2 p.), Demaile (1), Lynggaard (6), Jurka (1), Caucheteux (7, 3 p.), Vigneron, Trottet (1), Dipanda (6), Karalek (3) i Hmam. FRAIKIN BM GRANOLLERS: Almeida, Bernatonis, Figueras (4), Cañellas (4), Resina (4, 1 p.), Gassama (1), Silva; Guàrdia (p.s.), Porras (2), Pérez (1), Garcia, Ferrer, Valera, Pujol i Márquez (7). PARCIALS: 3-2, 6-3, 10-5, 12-6, 13-7, 17-10; 20-12, 24-24, 27-15, 29-20, 32-20 i 37-23. ÀRBITRES: Schulze i Tönnies. Exclusions: Caucheteux (18’), Lynggaard (21’), Dipanda (37’), Barachet (44’) i Karalek (50’), per part del Saint-Raphaël; i Ferrer (10’) i Porras (58’), per part del Granollers. COMENTARI: Partit jugat al Palais des Sports JF Krakowski.

st. raphaËl 37 granollers 23 SAINT-RAPHAËL VAR HANDBALL: Popescu (2), Krantz (3), Barachet (2), Sarmiento (5, 2 p.), Demaile (1), Lynggaard (6), Jurka (1), Caucheteux (7, 3 p.), Vigneron, Trottet (1), Dipanda (6), Karalek (3) i Hmam. FRAIKIN BM GRANOLLERS: Almeida, Bernatonis, Figueras (4), Cañellas (4), Resina (4, 1 p.), Gassama (1), Silva; Guàrdia (p.s.), Porras (2), Pérez (1), Garcia, Ferrer, Valera, Pujol i Márquez (7). PARCIALS: 3-2, 6-3, 10-5, 12-6, 13-7, 17-10; 20-12, 24-24, 27-15, 29-20, 32-20 i 37-23. ÀRBITRES: Schulze i Tönnies. Exclusions: Caucheteux (18’), Lynggaard (21’), Dipanda (37’), Barachet (44’) i Karalek (50’), per part del Saint-Raphaël; i Ferrer (10’) i Porras (58’), per part del Granollers. COMENTARI: Partit jugat al Palais des Sports JF Krakowski.

El Fraikin BM Granollers va baixar del núvol on s’havia instal·lat l’última setmana i va perdre amb estrèpit a la pista del Saint-Raphaël, que va posar un peu i mig en la final a quatre de la copa EHF. L’equip granollerí necessitarà una gesta similar a la victòria al Palau Blaugrana si vol remuntar els 14 gols de desavantatge en la tornada dels quarts de final i continuar viu en la competició europea. El conjunt d’Antonio Rama no va trobar la fórmula per aturar el joc del rival, liderat amb mestria per l’exblaugrana Dani Sarmiento, i en atac no va tenir prou clarividència per superar una porteria molt ben defensada pel romanès Mihai Popescu, que va acabar el partit amb 13 aturades i 2 gols.

La primera meitat ja va tenir clar color local. Els veterans Dani Sarmiento i Adrien Dipanda no van tardar a agafar el comandament i amb bones connexions amb els jugadors de la segona línia, els pivots, i el gegantí extrem esquerre Raphael Caucheteux van començar a marcar diferències. El Saint-Raphaël també sorprenia els vallesans amb ràpides transicions després de gol i el tècnic Antonio Rama es va veure forçat a demanar un primer temps mort als deu minuts per corregir els desajustaments defensius (7-3). Els gols de David Resina des de l’extrem donaven oxigen al conjunt vallesà, però el duel a la porteria era clarament favorable a Mihai Popescu (6 aturades). Rama va optar per canviar Bombom Almeida (0 aturades) per Marc Guàrdia. El jugador del planter va començar a intervenir sota els pals, però no va poder evitar que l’equip francès arribés a la mitja part amb set gols d’avantatge (17-10).

El panorama no va canviar en la segona meitat. El Saint-Raphaël es trobava còmode amb el vent a favor i no tenia excessives dificultats per anotar. Sarmiento i Dipanda continuaven marcant el ritme de joc i trobaven espais perquè el pivot Alexander Lynggaard eixamplés les diferències per sobre dels deu gols. A l’altre bàndol, Álex Márquez era el més inspirat, però el conjunt francès sempre sortia victoriós de l’intercanvi de cops. Rama ho va intentar amb atacs amb set jugadors, però ahir no era el dia. El Fraikin Granollers no va tenir la frescor d’altres ocasions i va acabar cedint per una màxima diferència de 14 gols. La setmana gran de l’handbol granollerí va acabar amb una dolorosa derrota.