Bob Jungels es doctora a Lieja

Bob Jungels (Quick-Step) va guanyar ahir la Lieja-Bastogne-Lieja, la clàssica més antiga del calendari, l’últim monument de les clàssiques de primavera, disputada en un recorregut de 258 quilòmetres entre Lieja i Ans. Jungels, de 25 anys, va arribar en solitari i va marcar un temps de 6h24’44. Ben protegit pels seus companys, el ciclista luxemburguès va aconseguir culminar amb èxit una escapada iniciada a 16 quilòmetres de l’arribada. “No he cregut en la victòria fins a l’últim moment”, va reconèixer després de creuar la meta. A 37 segons de Jungels van entrar el canadenc Michael Woods (EF-Drapac) i el francès Romain Bardet (Ag2r).

La cursa va oferir una demostració d’estratègia del Quick Step que, quan li va semblar oportú, en la pujada a La Redoute, va posar a estirar el grup principal el balear Enric Mas, que va fer la primera selecció. Després va atacar Gilbert, per filtrar més rivals i, finalment, va atacar Jungels per anar-se’n en solitari. Aquesta és la victòria número 27 de l’any, amb 12 corredors diferents d’aquest equip. Un resultat excel·lent, tenint en compte que no és un dels més poderosos del pilot. “Feia temps que buscava un resultat important i ha arribat avui”, va manifestar Jungels, que fins ahir tenia com a principals èxits una etapa en el Giro i quatre campionats del seu país. El luxemburguès era una de les principals promeses del ciclisme europeu des que va guanyar la París-Roubaix sub-23.

Els grans favorits, amb el cap de files del Quick-Step, Julian Alaphilippe, al capdavant, van creuar la meta tot seguit, a 39 segons del vencedor, després de lliurar una dura batalla en la qual va cedir Alejandro Valverde, que no va tenir forces per signar la que hauria estat la seva cinquena victòria en aquesta clàssica. El murcià, a punt de complir 38 anys, va quedar fora dels 10 primers.