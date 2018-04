Aron Pálmarsson, lesionat en un bessó

Aron Pálmarsson està de pega. El central islandès del FC Barcelona Lassa va tenir una ruptura fibril·lar del bessó intern de la cama dreta en els primers minuts del partit de dissabte contra el Zamora, i, tot i que no s’ha indicat el temps de baixa, el club no és optimista sobre la possibilitat que estigui recuperat per jugar la copa del Rei, del 4 al 6 de maig a Madrid. En tot cas, és baixa segura per al partit de dissabte contra el Guadalajara. Precisament, Pálmarsson va reaparèixer a Zamora després de no haver entrat en les convocatòries dels partits contra el Bidasoa Irun i el Fraikin Granollers, encara tocat pel fort cop que va rebre a l’esquena en el partit contra el Ciudad Encantada de Conca. Aquest impacte ja va provocar que no jugués en les millors condicions en el decisiu enfrontament contra el Montpeller, en la tornada dels vuitens de final de la lliga de campions.

Pálmarsson es va incorporar al Barça a l’octubre, amb la temporada ja començada, i des d’aleshores ha jugat 26 partits i ha marcat 51 gols.

Lasse Andersson, la cara