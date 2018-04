Poder d’intimidació

Malgrat que Rafa Nadal no havia acabat cap torneig del 2018 per culpa de les lesions, el seu triomf abassegador a Montecarlo reforça fins a l’infinit la seva condició de favorit del Barcelona Open Banc Sabadell, torneig que ha conquerit deu vegades en tretze participacions. El manacorí debutarà demà contra el vencedor del duel que juguen avui l’andalús Roberto Carballés i l’austríac Andreas Haider-Maurer i es podria trobar a Kei Nishikori(14) en els vuitens i a Novak Djokovic (6) en els quarts. Les hipotètiques semifinals l’emparellarien amb el belga David Goffin (4) i jugaria la final contra el búlgar Grigor Dimitrov (2) o bé contra l’austríac Dominic Thiem (3), que ahir va assegurar encoratjat que “batre Nadal en terra no és impossible”, tot i que hi ha perdut en els quatre precedents en la superfície.

Els fets diuen que Nadal ha intimidat els rivals en l’arrencada de la terra batuda europea. El qualificat austríac Dominic Thiem (3), va dir diumenge que la seva aspiració a Barcelona és repetir la plaça de finalista de l’any passat. El balear, de fet, no perd en terra des que va caure a Roma l’any passat i acumula 36 victòries. En la roda de premsa d’ahir, lògicament, li va tocar parlar de Novak Djokovic: “Que jugui a Barcelona és la millor notícia. És un dels millors de la història.” No en va, el serbi és l’únic del quadre que té un balanç positiu amb Nadal: 24-26. No passa el seu millor moment, però ha derrotat set cops el manacorí en argila. Nadal acumula 53 victòries i només tres derrotes en el Godó i el seu brutal balanç a Montecarlo és similar: 68-4. Enguany al principat monegasc, a més, la seva superioritat va ser esfereïdora. Només va cedir 21 jocs en cinc partits tot i que es va enfrontar a primeres espases. De fet, va apallissar tant Thiem (6-0 i 6-2) com Dimitrov (6-4 i 6-1) i Nishikori en la final (6-3 i 6-2), els seus rivals més qualificats al RCT Barcelona amb el permís de Goffin i Djokovic.