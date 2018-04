Ombres que s’allarguen

“Alguna cosa estan fent bé i millor que nosaltres, és clar”, va dir, sincer, Sergio Lozano després del duel de semifinals contra l’Inter de la UEFA Futsal Cup. El seu equip havia caigut en la competició en què més il·lusions havia posat de la temporada i davant del Movistar Inter, l’equip que va acabar alçant la màxima competició continental per segon any consecutiu, que domina el futbol sala mundial i que ha amargat més d’una nit a l’actual plantilla blaugrana. “Ja no és tant per ells, que també. Però estem molt tocats perquè teníem entre cella i cella aquesta competició i se’ns escapa. No crec que siguin millors que nosaltres però la pilota els entra”, va afegir Sergio Lozano, un dels jugadors que més van exterioritzar, sobre el parquet del Príncep Felip de Saragossa, la frustració de la derrota europea.

El Barça va tornar a topar amb dues ombres allargades, la sequera de títols i l’hegemonia del Movistar Inter. “Estem més a prop que mai. Cada vegada competim millor en aquests partits. Hem de continuar treballant perquè, tard o d’hora, acabarem trencant aquesta dinàmica”, insistia Paco Sedano, el capità de l’equip.

El Barça no ha sabut guanyar el Movistar Inter en els cinc partits que s’han vist les cares aquesta temporada. Això sí, els dos empats en la copa del rei li van donar l’accés a la final d’un títol que podria alçar, d’aquí a dues setmanes, a Còrdova. “Ens costarà aixecar-nos del cop de la UEFA Futsal Cup, però tenim moltes il·lusions posades en la copa i en els play-off de lliga. L’equip està convençut de les seves opcions de guanyar i és capaç de donar alegries a l’afició ben aviat”, comentava Andreu Plaza, el tècnic del Barça, divendres.

Més enllà dels cinc enfrontaments d’enguany, el Movistar Inter ha guanyat les últimes quatre lligues –dues d’elles en una final contra el Barça–, encadena dues UEFA Futsal Cup seguides, ha guanyat tres de les darreres cinc copes d’Espanya i també una copa del rei. Precisament, una copa és el darrer títol que va guanyar el Barça. El 2014, a Bilbao i davant d’El Pozo, el Barça alçava un títol que ara anhela amb insistència però que les ombres allargades dels darrers anys no li permeten alçar de nou. “No ens falta ADN guanyador i no m’agrada comparar aquell equip amb el d’ara. És diferent. Tenim la sensació que ho estem fent tot per guanyar, estem satisfets amb la nostra i hem après a competir contra ells, però encara no podem guanyar-los”, conclou Paco Sedano.