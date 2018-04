El Tribunal Constitucional anul·la la llicència única

El Tribunal Constitucional (TC) ha tombat part de la llei de llicència única del govern espanyol que obligava a les federacions catalanes a tenir una llicència federativa per competir en qualsevol àmbit estatal tot i no participar-hi; a repartir els ingressos amb les homòlogues espanyoles; i a comunicar le dades personals dels federats catalans. Aquesta ha estat una de les reivindicacions dels darrers tres anys de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) contra una norma que ha estat perjudicial per a l’esport català.

L’alt tribunal ho diu en una sentència del 12 d’abril on deroga el sistema de llicència única fixat per l’article 23 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, admetent parcialment un recurs d’inconstitucionalitat presentat per la Generalitat de Catalunya. El TC considera que el nou sistema d’emissió de llicències federatives que va voler implantar el Consejo Superior de Deportes (CSD) no pot tenir els efectes “horitzontals” que va pretendre perquè la competència en ordenació de l’esport correspon en exclusiva a les comunitats autònomes. D’aquesta manera, el TC reinterpreta l’article 23 impugnat i estableix quela regulació només és vigent per a competicions d’àmbit estatal, i que lesfederacions catalanes només hauran de tenir la llicència única, compartir els ingressos i comunicar els federats en aquest tipus de competicions.

La sentència del Tribunal Constitucional contra la llicència federativa única suposa un revés judicial al CSD davant d’una reivindicació que les federacions esportives catalanes fa tres anys que fan, conjuntament amb la majoria d’Unions de Federacions de les altres comunitats autònomes. La llei va entrar en vigor el juliol del 2015 i la majoria de les federacions la van posar en pràctica la temporada 2015-2016. Ara s’haurà de fer marxa enrere.