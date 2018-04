Nishikori abandona, Dimitrov i Thiem guanyen clarament

El japonès Kei Nishikori (14) s’ha ressentit de la lesió que té al canell i s’ha retirat del Barcelona Open Banc Sabadell quan perdia per 6-3, després de 46 minuts, davant Guillermo García López. Campió el 2014 i el 2015 a Barcelona i finalista el 2016, el japonès havia encaixat la darrera eliminació a Barcelona el 2013 quan va perdre, també en la pista 1, contra Albert Ramos.

El matí ja ha arrencat amb l’abandó del coreà Hyeon Chung (9), que ahir ja s’havia retirat del quadre de dobles per culpa d’una lesió. El seu lloc l’ha ocupat Pablo Andújar (153è), finalista el 2015, que es va quedar a les portes del quadre en el darrer partit de la prèvia quan va perdre amb el nord-americà Bjorn Fratangelo (106è).

Per altra banda, el búlgar Grigor Dimitrov, campió de la copa Masters i segon favorit, ha superat clarament Gillles Simon (70è), per 6-2 i 6-1, mentre que Dominic Thiem (3) ha guanyat per 7-6 i 6-1 el balear Jaume Munar.