Nole no aixeca el cap

Atrapat en una espiral negativa severa d’eliminacions prematures que s’estén durant tot el 2018, el serbi i exnúmero 1 Novak Djokovic (6) va decebre ahir en el seu retorn a Barcelona i es va acomiadar en els setzens contra l’eslovac de 28 anys procedent de la prèvia Martín Klizan (140è): 6-2, 1-6 i 6-3 en una hora i 38 minuts. El joc descarat i agressiu de Klizan va desballestar el balcànic tot i una prometedora però estèril reacció en el segon parcial. Semifinalista del torneig el 2015 i amb cinc títols ATP en el palmarès, l’eslovac va arribar a ser el 24è del món però té el llast d’una irregularitat congènita. Amb bona lectura, però, va fer una aposta clara pel risc i per evitar que el serbi agafés ritme i va imposar el seu talent davant d’un rival erràtic que en el tram final va fallar dues volees increïbles. L’esquerrà va alçar la veu amb dos trencaments en un primer set en què Nole va estar apàtic. Va segellar la sorpresa amb un break definitiu en el vuitè joc del tercer set davant els murmuris d’una graderia incrèdula i la impotència del serbi. Klizan se les haurà avui amb Feli López (12), que afronta la seva divuitena edició: el rècord de participacions.

Amb el cadàver encara calent, Nadal va irrompre a la pista que du el seu nom i es va desfer de l’andalús Roberto Carballés per un doble 6-4. Un dia a l’oficina en el qual, a més, va establir amb 38 sets seguits guanyats el rècord sobre terra, desempatant amb els 36 del retirat romanès Illie Nastase (1973). L’eliminació de Djokovic no va ser l’únic sotrac. El matí va arrencar amb la confirmació de la sospita. El coreà Hyeon Chung (9), que dimarts s’havia retirat del quadre de dobles, va anunciar que tampoc jugaria els individuals per una lesió. El seu lloc el va ocupar el lucky loser –perdedor afortunat– Pablo Andújar (153è), finalista el 2015 que es va quedar a les portes del quadre en el darrer partit de la prèvia quan va perdre amb el nord-americà Bjorn Fratangelo (106è). Ahir va tenir la curiosa revàlida contra el mateix jugador i el va derrotar: 6-4 i 6-3. El primer partit de la pista 1 també va tenir com a desenllaç la retirada del japonès Kei Nishikori (14) quan perdia per 6-3 després de 46 minuts davant de Guillermo García López, el rival avui de Nadal. El finalista de Montecarlo es va ressentir de la seva maleïda lesió al canell. Campió el 2014 i el 2015 i finalista el 2016, havia encaixat la darrera eliminació a Barcelona el 2013 quan va perdre, també en la pista 1, contra Albert Ramos en vuitens. El búlgar Grigor Dimitrov (2), campió de la copa Masters, no va badar i va superar amb suficiència el vell roquer francès de 33 anys Gilles Simon (70è), un extop-10 que viu la recta final de la seva carrera: 6-2 i 6-1.