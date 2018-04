“La Vuelta em va servir per fer-me com a ciclista”

Després de ser una de les revelacions de la Vuelta a Espanya 2017 –debutava en una cursa per etapes de tres setmanes, i no només va competir bé, sinó que va estar al costat dels millors en les etapes de muntanya–, Antonio Pedrero (Terrassa, 1991), que viu la tercera temporada en la primera divisió ciclista, fa un pas més en la seva carrera professional i és un dels vuit escollits del Movistar per participar en el Giro que comença la setmana que ve. És un corredor tranquil, persistent i resistent, i que brilla quan la carretera s’enfila progressivament molts quilòmetres.

Debuta en el Giro, una cursa que sempre ha dit que fins i tot l’atreu més que el Tour. Per què?

A Itàlia hi ha bones curses i el Giro des de sempre m’ha agradat per les carreteres i la gent. No hi he corregut mai; ara veurem com és realment i com em va.

És una edició dura i exigent amb dues contrarellotges, una de llarga; i la traca final als Alps.

Sí, el Giro sempre és exigent. En aquesta edició, a més, s’hi han d’afegir sobretot els desplaçaments: es comença a Israel i després es va a Sicília abans d’arribar a la península.

Espera algun dia en especial?

A mi em va bé la muntanya, però no m’ho he estudiat gaire. Es puja el Colle delle Finestre per un camí de terra, i això m’agrada. No sé si serà per a mi, però aquest tipus de ports m’agrada que hi siguin. També hi ha el Zoncolan, que és molt dur i està bé.

En quin estat es plantarà al Giro?

Estic bé. Fins ara ha anat tot bé i he entrat a gust. Esperem que tot surti bé i les sensacions que tingui siguin realment les que vaig notant. Des del principi de temporada he pensat en el Giro. Vaig començar suau a l’Argentina i cada vegada he anat a més. En la Volta Catalunya vaig notar una millora. Després vaig estar dues setmanes entrenant-me. He anat tenint un rendiment progressiu.

Com ha preparat el Giro? Ha modificat el pla d’entrenament?

Vaig estar fent altura uns dies a Andorra, però no he canviat res, he mantingut el meu dia a dia normal. En general m’entreno sol, m’hi sento bé; hi ha altra gent que li agrada anar acompanyada.

Hi arriba avalat per una gran actuació en la Vuelta.

Això diuen. No m’hi poso. Però sí que és cert que va anar millor del que pensava. Esperava que anés bé, però no tant.

Una actuació així deu reforçar la confiança, no?

Em va servir molt per al cap, per creure-m’ho una mica i fer-me com a ciclista. Vaig acabar la Vuelta molt satisfet.

Quina funció tindrà en el Giro?

No n’hem parlat, però serà semblant a la que vaig tenir durant la Vuelta. És a dir, treballar pel Carlos Betancur i anar dia a dia, a veure com surten les coses.

Qui veu favorit per guanyar?

Hi ha el Dumoulin, que ja va guanyar l’any passat; el Froome, l’Aru... Un cartell com aquest és bo perquè és fàcil que controlin la cursa. Per mi el principal favorit és el Dumoulin.

Ha estat un dels seleccionats del Movistar, i enguany encara és més complicat a causa de la reducció de nou a vuit corredors.

El Movistar sempre porta un equip competitiu a les tres grans voltes, i és una sort poder estar entre els escollits. És cert que ara es fa més difícil entrar en una convocatòria. Per als tècnics també és complicada la selecció, perquè la reducció implica que s’ha de triar bé, amb nou hi havia una opció més de tipus de corredor.

Avui i fins diumenge competeix en la volta a Astúries. Què n’espera?

Fa un mes i mig que no disputo cap cursa i vinc a agafar una mica el ritme i ajudar l’equip. Després d’entrenar-me tant s’ha de veure si anem pel bon camí.