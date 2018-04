La suor freda de Dimitrov

La central Rafa Nadal del RCT Barcelona va fer un crit unànime quan el tunisià Malek Jaziri, el projecte de tapat de la jornada, va estavellar una dreta cargolada a la xarxa. Va ser el fruit de l’alleugeriment per mantenir en el torneig el búlgar Grigor Dimitrov (2), que ja havia perdut contra el mateix rival enguany a Dubai. El número 5 del rànquing mundial acabava de segellar el pas als quarts amb penes i treballs certificant el triomf en la quarta pilota de partit i salvant-ne dues en contra amb 5-6 i 30-40 i amb 7-8 en el tie-break: 7-5, 3-6 i 7-6 (8) en dues hores i 49 minuts de dramatisme. Fins al punt que Jaziri, adduint mal d’estómac amb 5-4 a favor en el tercer set, va necessitar assistència i el metge li va donar una pastilla. Una altra pèrdua estel·lar hauria estat fatal per al Barcelona Open Banc Sabadell després que dimecres l’afició s’acomiadés de Djokovic, Nishikori i Chung, els dos darrers per lesió. Dimitrov s’enfrontarà a l’asturià Pablo Carreño (5), que mai abans havia arribat tan amunt i que va tancar el duel en la cinquena oportunitat després de salvar tres pilotes de partit contra el francès Adrian Mannarino (11): 6-2, 4-6 i 7-6 (6).

Tot plegat per garantir un quadre el més digne possible per fer front al deu cops campió Rafa Nadal, que va passar fluix contra el manxec Guillermo García-López: 6-1 i 6-3 en 78 minuts. Queda molt lluny en el record el triomf del de La Roda el 2010 a Bangkok davant del balear. Nadal, que acumula 40 sets seguits guanyats sobre terra, se les haurà amb l’eslovac Martin Klizan (140è). El botxí de Novak Djokovic va anar de cara a barraca contra Feliciano López (12): 6-1 i 6-4. El de Toledo va posar fi a la seva divuitena participació establint un nou rècord just enguany que es compleixen els 20 anys clavats de la seva irrupció en el circuit, precisament quan va accedir, procedent de la prèvia, amb 16 anys al quadre final del Godó 98.

Atenció a Tsitsipas