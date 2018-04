Entrerríos renova dues temporades més amb el Barça

El FC Barcelona i Raúl Entrerríos han arribat a un acord per allargar el seu vincle contractual dues temporades més, fins al juny del 2020. El jugador acabarà la seva etapa esportiva en el club blaugrana amb 39 anys i a partir d’aleshores passarà a formar part de l’estructura tècnica de l’equip fins al curs 2023/24, segons l’acord que s’ha formalitzat aquest matí amb el directiu responsable de la secció, Joan Bladé, i el mànager esportiu, David Barrufet. El central asturià va arribar al Barça el 2010 provinent del Valladolid i, com a blaugrana ha guanyat tots els títols possibles, destacant sobretot la lliga de campions del 2010 i el 2015.

Entrerríos és la connexió del tècnic Xavi Pascual sobre la pista i aquest curs s’hagut de multiplicar a causa de les nombroses lesions que ha patit la plantilla. “Estic molt feliç de seguir aquí. Hi sóc des de ja fa uns quants anys i segueixo amb la mateixa il·lusió que el primer dia. És una etapa molt maca de la meva vida; he arribat a un lloc on puc fer el que m’agrada al màxim nivell i en un gran club que brilla en molts esports”, ha comentat el jugador als mitjans del club. Al seu torn, David Barrufet també ha manifestat la seva satisfacció per la continuïtat del jugador més enllà de la pista: “Per a nosaltres era molt important que el Raúl renovés, és un dels millors centrals del món. Porta molts anys al club i ens aporta moltes coses. Seguirà com a jugador i després com a tècnic perquè creiem que ens pot ajudar molt tant a la base com al primer equip amb la seva experiència”.