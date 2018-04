‘KMS per la llibertat compleix la seva missió”

“KMS per la Llibertat” ja ha arribat al seu destí final. Després de 860 km de recorregut i relleus continuats entre 280 corredors, la marxa atlètica ha arribat avui als tres centres penitenciaris madrilenys on hi ha reclosos els presos polítics catalans, on ha pogut transmetre l’escalf i la solidaritat de tot un poble. A primera hora del matí, i de manera paral·lela, els atletes han arribat a Soto del Real i a Estremera, després que l’expedició es dividís en dues a Algora (Guadalajara). Més tard, a primera hora de la tarda, i amb l’aigua-neu marcant la climatologia en tot moment, tots els participants s’han tornat a reunir a Alcalá-Meco, destí definitiu d’una aventura que havia començat divendres al matí al Parlament de Catalunya i a l’Ajuntament de Barcelona. Durant tres i dies i tres nits, ininterrompudament, el desig de llibertat s’ha estat manifestant a través de la pràctica esportiva.

Arribades emotives

Tant l’arribada a Soto del Real com a Estremera han estat multitudinàries, ja que diversos dels participants en alguns dels 14 sectors anteriors s’han volgut afegir als corredors encarregats de completar els últims trams fins a les presons. Així, els últims quatre quilòmetres fins a Soto del Real s’han completat caminant i fins a Estremera, els últims dos. Allà, a pocs metres dels centres penitenciaris, els esperaven membres de la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir i altres entitats afins, que han ofert esmorzar a totes dues comitives catalanes. Una mostra de solidaritat que demostra que l’anhel de justícia cap als líders independentistes privats de llibertat cada vegada és més universal. Fins i tot la Guàrdia Civil no ha tingut cap problema a escortar els participants en el sector 14 -cap a Estremera– durant tota la nit.

Un gran balanç

“KMS per la Llibertat” ha viscut l’episodi culminant a primera hora de la tarda, quan les dues expedicions provinents de Soto del Real i d’Estremera s’han reunit al davant de la presó d’Alcalá-Meco. Allà, els advocats de les preses polítiques, Dolors Bassa i Carme Forcadell, també han rebut els llibres signats pels corredors i amb pròleg d’Antoni Bassas, amb l’objectiu de fer-los-hi arribar tan aviat com sigui possible. Entre els últims rellevistes hi havia el fill de la Dolors Bassa, Pau Surroca; Gabriel Rufián, diputat d’Esquerra a Madrid; i la periodista Bea Talegón. El clam de llibertat a Alcalá-Meco ha estat majúscul, ja que l’indret ha acumulat bona part dels artífexs del projecte, nascut per iniciativa d’un grup de fondistes de la comarca del Lluçanès. El balanç és extraordinari i les mostres d’agraïment transmeses per tots els presos, rebudes indirectament a través de les xarxes socials, són la millor recompensa possible.