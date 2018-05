Belmonte i Vall en la llista pels Jocs Mediterranis 2018

Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta) i Jessica Vall (CN Sant Andreu) encapçala la llista de seleccionats de la Federació Espanyola de Natació pels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. En la convocatòria de 36 nedadors hi han totes les figures estatals i catalanes, destacant també la presencia d’Àfrica Zamorano (CN Sant Andreu) i Antonio Arroyo (CE Mediterrani). En total hi haurà dotze nedadors catalans, sis homes i sis dones, i sis nedadors més que competeixen per clubs catalans. Les proves de natació dels Jocs Mediterranis es disputaran del 21 al 26 de juny.