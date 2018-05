La USAP torna al Top 14

La USAP ha assolit l’anhelat ascens al Top 14 després de superar aquesta tarda en la final del Pro D2 al Grenoble per 38-13. La final s’ha jugat a Tolosa i ha comptat amb la presència de milers d’aficionats catalans a la graderia, que han viscut la victòria com una vertadera festa nacional catalana. Els catalans havien perdut la categoria per primer cop en la seva història el 2014.

El partit s’ha trencat completament en la segona part després d’un primer temps igualat. Tot just començar el duel Bousquet ha fet la primera marca. El Grenoble ha reaccionat amb un cop de càstig del menut David Mele, que la propera temporada jugarà en l’equip català. El Grenoble ha capgirat el marcador abans del quart d’hora (7-13), però els catalans no han perdut els nervis i abans del descans han trobat la línia de marca gràcies a una acció d’Enzo Selponi, transformada per Bousquet (14-13).

La segona part ha estat un festival de la USAP, que ha passat per sobre del seu rival amb marques d’Andrea Cocagi, Raphäel Carbou i Lefeimi Mafi, que jugava el seu últim partit.