La USAP torna al Top 14

El rugbi català torna a somriure. El seu equip més gran i simbòlic, la USAP, jugarà la temporada vinent al Top 14. Hi entrarà per la porta gran després de guanyar una final, que tot i ser de segona, passarà a la història del club com una de les seves grans cites.

El Grenoble va assistir impotent a l’exhibició dels catalans en una segona part pletòrica després d’uns primers 40 minuts en què el rival també va mantenir viva la flama de l’ascens.

Milers d’aficionats van viatjar des de la Catalunya del Nord fins a Tolosa. L’estadi Ernest Wallon va quedar envaït per senyeres i els colors de sang i or, L’eufòria es va desfermar al final i els aficionats van saltar a la gespa per celebrar amb els jugadors la victòria (38-13) i sobretot l’ascens a una categoria que els catalans van perdre per primer cop en la seva història el 2014. No serà fàcil per al club, ni econòmicament ni esportivament, plantar cara a les grans potències franceses, però el primer pas ja s’ha fet. La promesa del president François Rivière de tornar l’equipa al Top 14 s’ha fet esperar, però finalment ha arribat.

La final va tenir dosis de patiment en la primera part i de joia, sobretot, en la segona. Tot just començar el duel, Bousquet va fer la primera marca i la va transformar. El Grenoble va reaccionar amb un cop de càstig del menut David Mele, que la pròxima temporada jugarà en l’equip català, i va capgirar el resultat abans del quart d’hora (7-13). Els catalans no van perdre els nervis i abans del descans van trobar la línia de marca gràcies a una acció de Selponi, transformada per Bousquet (14-13).

La segona part va ser un festival de la USAP, que va passar per sobre del seu rival amb marques de Cocagi, Carbou i Mafi, que jugava el seu últim partit.