El CN Sabadell s’avança en la final de la lliga (13-7)

L’Astralpool Sabadell ha fet el primer pas per encadenar la seva vuitena lliga seguida amb un clar triomf contra el Sant Andreu en el primer partit del play-off final. Les vallesanes, liderades per Maica García, Bea Ortiz i Laura Ester, han patit només en el primer quart, quan s’han vist per sota en el marcador (0-1 i 1-2). A partir de llavors, però, han encadenat un parcial de 9-0 fins el tercer quart que ha deixat el partit completament sentenciat (11-2) davant la impotència de l’equip de Javi Aznar, que ho ha provat tot per fer reaccionar el seu equip. Finalment en l’últim quart, amb les locals més relaxades, les barcelonines han pogut maquillar el resultat.

El segon partit de la final es jugarà dissabte a la piscina Pere Serrat. Si les vallesanes tornen a guanyar aixecaren la seva setzena lliga.