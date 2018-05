Froome fa figa al Giro

Chris Froome (Sky) ha perdut bona part de les opcions d’encadenar la tercera gran volta per etapes després d’haver perdut més d’un minut en la novena etapa del Giro que ha acabat amb l’ascens al Gran Sasso d’Itàlia. Una davallada que el deixa fora dels deu primers classificats i a més de dos minuts dels favorits. Per contra, el britànic Simon Yates (Mitchelton) ha reforçat les seves condicions de favorit a la victòria final en adjudicar-se la victòria que el manté líder. El vigent campió, el neerlandès Tom Dumoulin (Sunweb), també ha perdut temps, dotze segons, perd una posició i queda tercer a 45 de Yates. Amb tot, encara manté opcions de victòria. La segona posició és per un altre ciclista del Mitchelton, el colombià Esteban Chaves.

Malgrat que la dificultat s’ha acumulat en els últims cinquanta quilòmetres, els favorits s’han mantingut plegats fins a dos quilòmetres de meta. Aleshores s’han produït els atacs, un dels més actius ha estat l’italià del Bardiani Giulio Ciccone, i el grup capdavanter s’ha reduït a només cinc unitats. A l’hora de la veritat, el francès Thibaut Pinot (FDJ) i l’italià Domenico Pozzovivo (Bahrain) han agafat la batuta i amb les seves accelerades han despenjat Froome i un altre dels corredors importants, el sard Fabio Aru (Emirates). Yates ha resistit tots els atacs i en els últims metres ha accelerat, sense que ningú el pogués seguir.

L’etapa ha començat activa i ben aviat s’ha configurat un grup de 14 corredors que han rodat escapats durant bona part de la jornada i ha gaudit d’un màxim avantatge de set minuts. Els protagonistes han estat: Mickael Cherel (AG2R La Mondiale), Davide Ballerini (Androni), Fausto Masnada (Androni), Manuele Boaro (Bahrain-Merida), Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), Simone Andreetta (Bardiani CSF), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Tim Wellens (Lotto FixAll), Natneal Berhane (Dimension Data), Hugh Carthy (EF Education First-Drapac), Maxim Belkov (Katusha-Alpecin), Gianluca Brambilla (Trek), Laurent Didier (Trek-Segafredo) i Alex Turrin (Wilier Triestina). A mesura que la cursa ha avançat, el grup capdavanter ha anat perdent unitats i l’últim supervivent ha estat Masnada, que ha afrontat l’últim obstacle muntanyós en solitari i ha estat caçat a 3 quilòmetres de meta, exhaust, després d’un esforç monumental.

Demà, el pilot gaudirà d’una jornada de descans i la competició tornarà dimarts amb una etapa de 239 quilòmetres, la més llarga d’aquesta edició del Giro.