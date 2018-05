Espanya es queda sense el mundial del Japó

El Comitè Judicial i el Comitè de Disputes de World Rugby (WR) han decidit que el partit entre Bèlgica i Espanya disputat a Brussel·les el passat 18 de març no es repeteixi i que les seleccions de Romania, Espanya i Bèlgica quedin fora del mundial del Japó 2019 per la no elegibilitat d’alguns dels seus jugadors. El Comitè de Disputes reconeix la validesa dels arguments presentats per Federació Espanyola de Rugbi (FER), donat el conflicte d’interessos originat per la designació d’un trio d’àrbitres romanesos en el Bèlgica - Espanya, i considera errònia la decisió de Rugby Europe (RE) de mantenir el trio arbitral un cop conegut que la classificació es decidiria en l’última jornada i que l’altre país candidat a anar al Mundial en funció del resultat que es donés a Brussel·les era Romania. Tot i així, ha decidit que no canviarà el resultat ni farà repetir el partit, ja que suposaria crear un precedent sense parangó en els 150 anys d’història del rugbi.

Pel que fa a l’expulsió del mundial d’Espanya, Romania i Bèlgica, ve originada per les denuncies per part de la Rugby Europe (RE) i d’altres seleccions nacionals implicades arran dels esdeveniments ocorreguts a partir del polèmic partit, per la convocatòria de certs jugadors que no podien ser escollits. En el cas d’Espanya, es tracta de Mathieu Belie i Bastien Fuster, que van ser convocats per França Sub 20 els anys 2008 i 2012, respectivament. La selecció espanyola, doncs, no tindrà opció de repesca i Rússia haurà aconseguit assegurar la seva presència en el Mundial del Japó.