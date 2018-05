Ilias Fifa, sancionat amb quatre anys de suspensió

L’Agència Espanyola Antidopatge ha sancionat amb quatre anys de suspensió l’atleta de Santa Coloma de Gramenet Ilias Fifa, campió d’Europa de 5.000 m a Amsterdam 2016, per la seva implicació en l’anomenada operació Chamberí contra el dopatge, destapada el 25 d’octubre de l’any passat. A més de l’atleta colomenc, que defensava els colors del FC Barcelona, també han estat suspesos pel mateix període Ayoub Mokhtar, excampió d’Espanya de 3.000 m en pista coberta i resident a Guadalajara, el seu germà Idriss, i El Mahdi Lahouifi, d’Algemesí. L’agència ja els va comunicar la sanció fa algunes setmanes, però no es va conèixer fins ahir, casualment el dia que Fifa feia 29 anys. Els quatre implicats poden recórrer contra la seva sanció al Tribunal Administratiu de l’Esport (TAE). Segons algunes fonts, els advocats dels implicats tenen previst presentar recurs, tot i que encara no ho han fet efectiu.

Segons publicava ahir el diari El País, l’Agència Espanyola Antidopatge ha decidit sancionar també amb quatre anys un cinquè implicat, l’entrenador maresmenc amb llicència d’atleta veterà Mostafà Benslimane, de 40 anys i considerat per la policia el cervell de la trama de dopatge. De moment, però, encara no se li ha pogut comunicar la decisió. De fet, Benslimane seria de facto el preparador de Fifa, tot i que oficialment i segons consta en la federació espanyola és Rafa Caro. Benslimane ha competit aquestes últimes temporades amb llicència del Cornellà Atlètic i el 2016 va ser campió de Catalunya de marató a Tarragona, amb un registre de 2h27.54. D’altra banda, l’agència també ha aplicat una sanció econòmica de 15.000 euros a Fifa, Mokhtar i Lahouifi, els tres atletes amb millor palmarès, per considerar que són els que més s’han beneficiat de l’ús de substàncies prohibides per millorar el seu rendiment.

Tots els sancionats ja feia mesos que estaven suspesos cautelarment i des del 25 d’octubre, quan van ser detinguts, estan en llibertat amb càrrecs com a investigats per un presumpte delicte de tràfic de substàncies de dopatge. La policia continua investigant i aportant noves proves al sumari, incoat pel jutjat d’instrucció número 4 de Mataró. Els investigadors expliquen que entre els productes de dopatge que utilitzava Fifa hi havia EPO, Actovegin (plasma de vedella) i especialment el TB-500, un fàrmac injectable i usat perquè els cavalls de carreres superessin les seves molèsties els dies de competició.

Una carrera estroncada

Nascut a Tànger (Marroc), Fifa va travessar la frontera amb disset anys, amagat als baixos d’un camió. Un cop a Catalunya, va residir inicialment al centre de menors de Santa Perpètua de Mogoda i amb la majoria d’edat va passar a viure en un pis tutelat per la Generalitat. El juliol de 2015 va adquirir la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa, quan ja era més que un atleta prometedor. Un any després tocava el cel amb el títol europeu de 5.000 m després d’un aferrissat esprint amb Adel Mechaal, però va escollir el camí equivocat.