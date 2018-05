Viviani guanya per tercer cop l’etapa del Giro

Elia Viviani (Quick Step) ha guanyat a l’esprint la tretzena etapa del Giro d’Itàlia, de 180 quilòmetres, disputada entre Ferrara i Nervesa della Battaglia. L’italià ha aconseguit la seva tercera victòria d’etapa en la carrera, que continua estant liderada pel britànic Simon Yates (Mitchelton).

Cinc ciclistes, Vendrame, Tonelli, Irizar, Marcato i Zhupa, han saltat del pilot molt aviat, quan encara no s’havien recorregut ni 10 quilòmetres, i s’han mantingut escapats fins que només faltaven set quilòmetres per a la meta, amb diferències que han arribat a ser de més de tres minuts. Per darrera, els Bora i els Quick Step tiraven del gran grup buscant un final a l’esprint per a Sam Bennet (Bora) i Elia Viviani (Quick Step) que, finalment, ha tingut lloc amb victòria per al segon.