El Giro es presenta avui a ‘la porta de l’infern’

Arriben les Dolomites al Giro, la gran muntanya. El pilot disputarà avui la primera de les tres etapes catalogades amb cinc estrelles de la carrera amb l’ascensió al Monte Zoncolan pel vessant d’Ovaro, el més dur. Per alguna cosa se’l coneix com la porta de l’infern. Allà han triomfat Gilberto Simoni, dues vegades, Iván Basso, Igor Antón i Michael Rogers. Ha arribat l’hora, doncs, dels grans favorits. Res a veure amb l’etapa d’ahir, entre Ferrara i Nervesa della Battaglia, que, amb un recorregut de 180 quilòmetres gairebé pla, excepte un port de quarta categoria a vint quilòmetres del final, va oferir un altre final a l’esprint i una altra victòria, la tercera en aquest Giro, per a l’italià del Quick Step Elia Viviani.

Viviani va signar el seu novè triomf de la temporada amb autoritat, a davant de l’irlandès Sam Bennett (Bora), amb qui va desfer l’empat a dues victòries. La tercera plaça va ser per a l’holandès Danny Van Poppel (Lotto Jumbo). La general no va tenir cap alteració, el protagonisme va tornar a ser per als velocistes i els grans favorits van passar el dia sense ensurts, amb el cap posat en la jornada d’avui, a la qual el líder, Simon Yates (Mitchelton), arribarà amb 47 segons d’avantatge sobre l’holandès Tom Dumoulin (Sunweb) i 1.04 respecte el francès Thibaut Pinot (Groupama).

El relat de la jornada d’ahir el van escriure, però, cinc ciclistes –Vendrame (Androni), Tonelli (Bardani), Irizar (Trek), Marcato (Emirates) i Zhupa (Wilier)–, que van saltar del pilot molt aviat, quan encara no s’havien recorregut ni deu quilòmetres, i es van mantenir escapats fins molt a prop del final, amb diferències que van arribat a ser de més de tres minuts. L’avançada es va plantar, de fet, en perfecta harmonia amb poc més de mig minut d’avantatge sobre el pilot en l’única cota de l’etapa, ja sentenciada per la reacció dels equips interessats en l’esprint. La insistència del Katusha al capdavant de grup, que va prendre el relleu del Bora de Bennett i del Quick Step de Viviani, va acabar d’esborrar la fuga del dia a tres quilòmetres de la meta. Va ser aleshores quan el Lotto Jumbo va cremar les naus sense cap resultat, donant pas a l’empenta de nou de l’albanès Zhupa, incansable, però les seves forces van cedir a punt d’afrontar la recta d’arribada.