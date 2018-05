Victòria i rècord insuficients

Rodríguez Estévez i Rosendo López. Vermella: Directa a Bozalongo (48’), per part del Guadalajara; i a Silva (27’, 39’ i 51’), del Granollers, per tres exclusions. Exclusions: Bernatonis (33’) i Cañellas (52’), per part del Granollers; i Vigo (11’), Cándido (19’) i Fuentes (37’), per part del Guadalajara.

FRAIKIN BM GRANOLLERS: Almeida; Cabanas, Edgar Pérez (8, 1 p.), Marc García, Ferrer, Figueras (8), A. Márquez (2) –set inicial–; Guàrdia (p.s.), Bernatonis, Cañellas (1 p.), Pujol, Gassama (4), Vukasin, Silva (1) i Tarrafeta (5). QUABIT GUADALAJARA: Hombrados; Mellado, Chema Márquez (8), Sanz (1), Vigo (4), Moya (3), Javi García (7) –set inicial–; Eceolaza (p.s.), Cándido (1), Montoya, Bozalongo, Fuentes (2) i Valles (4). PARCIALS: 3-3, 7-4, 10-7, 12-11, 13-13, 17-16; 20-16, 22-17, 24-20, 26-23, 29-26 i 32-30. ÀRBITRES: Rodríguez Estévez i Rosendo López. Vermella: Directa a Bozalongo (48’), per part del Guadalajara; i a Silva (27’, 39’ i 51’), del Granollers, per tres exclusions. Exclusions: Bernatonis (33’) i Cañellas (52’), per part del Granollers; i Vigo (11’), Cándido (19’) i Fuentes (37’), per part del Guadalajara. COMENTARI: Al final del partit es va retre un petit homenatge als sis jugadors que deixen el club a final de temporada: Marc Cañellas, Gonzalo Porras, Álvaro Cabanas, Rolandas Bernatonis, Jorge Silva i Albert Pujol.

El Fraikin BM Granollers va fer la feina contra el Guadalajara i va igualar el rècord històric de punts del curs 2014/15 (42), però no va ser suficient per assaltar el segon lloc de la classificació, ja que l’Ademar de Lleó no va fallar a la pista de l’Atlético Valladolid (29-36) i, per tant, serà l’equip de Rafa Guijosa el que acompanyarà el Barça en la lliga de campions. En tot cas, gran campanya del conjunt d’Antonio Rama, que ha acabat en una valuosa tercera plaça i jugarà per cinquena vegada consecutiva en la copa EHF.

El Granollers va aprofitar les pèrdues de pilota del rival per sortir al contraatac i fer la primera estrebada en el resultat (9-5). El Guadalajara, però, va reaccionar a partir de la defensa i gràcies a les aturades de l’incombustible Jota Hombrados. El conjunt manxec va saber jugar en inferioritat i amb el doble pivot va capgirar el marcador amb un parcial de 0-5 (12-13). Adrià Figueras, infal·lible en la primera meitat i autor de vuit gols, va trencar els gairebé vuit minuts de sequera i amb la col·laboració d’Edgar Pérez, un altre dels destacats, va permetre que l’equip vallesà arribés al descans amb un mínim avantatge.

Tres aturades consecutives de Bombom Almeida van impulsar el Granollers després de la represa (21-16). Chema Márquez, el pitxitxi de la lliga, va trencar la inoperància manxega durant més de nou minuts i el partit va entrar en una fase d’intercanvi de cops, amb diferències que oscil·laven entre cinc i dos gols. El Guadalajara, amb la col·laboració d’Hombrados, no es rendia i el mateix Márquez va ajustar el marcador fins a un inquietant 30-29 amb únicament un minut i mig de joc. Avesat a finals ajustats, el conjunt granollerí no va perdre els nervis i Porras, després d’un rebot, i el jove Ian Tarrafeta en l’últim instant, hi van posar la sentència després que Javi García, des del pivot, hagués tornat a reduir la diferència a la mínima expressió. Amb la victòria al sac, va ser el moment dels comiats, tot i que al Granollers encara li quedarà la supercopa de Catalunya, dimecres contra el Barça a Agramunt, per tancar una gran temporada.