Mechaal trenca la barrera dels 28 minuts en 10.000 m

El palamosí Adel Mechaal es va quedar a les portes del podi en la copa d’Europa de 10.000 m, que es va disputar, ahir, a l’estadi Parliament Hill de Londres, però va poder complir el seu objectiu de trencar la barrera dels 28 minuts (27:50.56). El migfondista català, que s’estrenava en aquesta distància en una prova de màxim nivell, va figurar en tot moment en el grup capdavanter, però a quatre voltes per al final no va poder respondre a l’atac de l’alemany Richard Ringer i el francès Morad Amdouni. Es va quedar més endarrerit, amb l’italià Yemeneberhan Crippa, que també el va superar en el tram final. En tot cas, Mechaal va liderar la selecció espanyola, que va obtenir el seu desè títol per equips en la competició, i va rebaixar amb molta suficiència la mínima (28:45.00) per assistir a l’europeu de Berlín.

El campionat es va disputar en el marc de la Nit dels 10.000 m, un míting molt prestigiós restringit a aquesta distància. El públic, que no para d’animar, cobreix tota la corda exterior de l’anella, a peu de pista, i ahir no hi va faltar el president de la IAAF, l’anglès Sebastian Coe, com un aficionat més.

Amb el registre d’ahir, Mechaal s’afegeix a altres catalans que han corregut per sota dels 28 minuts els 10.000 m, com ara José Ríos (27:22.20), Carles Castillejo (27:39.79), Ayad Lamdassem (27:45.58) i Francisco Javier Cortés Huete (27:49.58) i supera el rècord gironí de Pere Arco (28:02.46), vigent des del 6 d’abril del 1996.