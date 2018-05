Els Dracs escombren els Osos de Madrid en la semifinal

Els Dracs de Badalona jugaran, per cinquena temporada consecutiva, la final de la LNFA després que aquest matí hagin guanyat, per una gran diferència (48-0), la seva semifinal davant els Osos de Madrid. Lorenzo Melquiore, autor de quatre touchdowns, ha estat el jugador més destacat d’un partit que, a la mitja part, ja registrava un marcador de 34-0 per als catalans.

El rival dels Dracs en la final serà el Murcia Cobras, que ahir va eliminar (35-28) els Black Demons de Las Rozas en un duel molt més emocionant. La final es disputarà dissabte 2 de juny a Gijón, a les 18 hores. Si els badalonins confirmen la seva condició de favorits amb una victòria, encadenaran tres lligues consecutives.