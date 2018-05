Simon Yates comença a veure el Giro de color de rosa

Tom Dumoulin (Sunweb) probablement va voler i finalment no va poder. El repte de remuntar 2:11 a Simon Yates (Mitchelton-Scott), la seva pedra a la sabata en aquest Giro, era complicat però no impossible per a un ciclista que ja és comparat amb Miguel Indurain.

El líder, un escalador que rutlla en qualsevol terreny, va fer valer perfectament la seva diferència regulant l’esforç en els 32 quilòmetres que unien les dues històriques ciutats de Trento i Rovereto, a la frontera dels Alps italians. Lògicament Yates va cedir temps respecte a l’holandès (1:15), que és l’actual campió del món de la disciplina, però menys del que pronosticaven els experts ja que Dumoulin (40:22), no va guanyar ni tan sols l’etapa i va ser superat en tots els parcials per dues locomotores d’alta velocitat que no fallen mai, Rohan Dennis (40 minuts clavats) i Tony Martin (40:14).

Yates encararà doncs el tríptic alpí final –dijous, divendres i dissabte–amb 56 segons d’avantatge, que podrien semblar pocs si no fos perquè en totes les etapes anteriors de muntanya el britànic ha estat molt superior a l’holandès.

Capítol a banda mereix Chris Froome (Sky), que si bé no va estar en el seu millor nivell (5è, 40:35), va remuntar del setè al quart lloc de la general (a 3:50 de Yates) i aspira si més no a lluitar pel podi en aquesta última setmana contra Pozzovivo i Pinot.

La contrarellotge, amb molt poques dificultats orogràfiques, va ser de les més ràpides de la història del Giro. Dennis la va completar a més de 51 per hora i va confirmar també la progressió del sabadellenc David de la Cruz , que va fer la seva millor contrarellotge en una gran volta, desè a poc més d’un minut de Dennis, que ara mateix juga en una altra lliga.

També va ser remarcable la lliçó d’orgull de Fabio Aru (Emirates), que es va sobreposar a les crítiques que ha rebut pel seu baix rendiment fent una contrarellotge antològica per a un escalador, a més de 50 per hora i pràcticament al mateix ritme que Froome.