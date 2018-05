Els mariners, abonats a la lliga

Des de fa tretze temporades el waterpolo estatal conviu amb les victòries de lliga de l’Atlètic Barceloneta. Ahir els mariners van celebrar l’última, la divuitena de la història, després de vèncer el CN Terrassa a domicili en el segon partit de l’eliminatòria final, en un partit que es va mantenir incert fins als últims cinc minuts, quan els de Chus Martin es van escapar de dos gols i els vallesans, que fins aleshores havien fet un esforç extraordinari, es van desinflar. D’aquesta manera, els mariners tanquen el curs estatal havent aconseguit el triplet, i ara intentaran reblar el clau amb una bona actuació en la final a vuit de la lliga de campions.

La diferència de potencial i experiència es va tornar a reflectir a la piscina en els moments clau. Els mariners tenen un projecte per competir amb els clubs més potents d’Europa, i el dels vallesans és més modest, però ho van minimitzar a còpia de coratge. El Terrassa va desactivar els recursos mariners amb intensitat, però van tornar a tenir problemes per esquivar la defensa rival i sorprendre López Pinedo.

L’empat inicial es va mantenir fins a l’inici del segon quart, quan Perrone va transformar un penal. Els locals van replicar ràpidament amb un cop de palmell de Fran Sánchez (1-1). Iñaki Aguilar no va poder evitar que l’Atlètic Barceloneta s’avancés en una acció de superioritat culminada per Munarriz, però sí que va ser el responsable que els mariners no s’escapessin gràcies a tres intervencions crucials gairebé consecutives. Això va oxigenar el Terrassa, que va empatar amb una canonada de Sanahuja en una acció d’home de més (2-2). A continuació, l’astúcia de Vrlic va permetre als barcelonins arribar al descans dominant (2-3).

Aleshores va aparèixer Sergi Mora per perllongar l’esperança local de forçar un tercer partit. Va contrarestar el gol del croat i el de Roger Tahull, que havia tornat a situar l’Atlètic Barceloneta a davant en acabar una de les millors accions corals. Amb l’empat a quatre, els vallesans van desaprofitar dues superioritats per avançar-se. No se’n van sortir i un gol de Larumbe va permetre als mariners afrontar els últims vuit minuts dominant per la mínima (4-5). Poc després, Famera va frenar l’empenta local situant els visitants amb dos gols de diferència per primera vegada en el partit, i Larumbe i Bustos van sentenciar la final (4-7), que permet als mariners renovar l’hegemonia.