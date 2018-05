“Hem demostrat que podem guanyar a qualsevol”

L’extrem català David Balaguer (Barcelona, 1991), a les files del Nantes, s’estrenarà avui (15.15 h per Esport 3) en la final a quatre de Colònia contra el totpoderós París Saint-Germain, que afronta el seu tercer assalt consecutiu al màxim tron europeu. L’altra semifinal (18 h) enfrontarà el vigent campió, el Vardar del vallesà Joan Cañellas, contra el Montpeller, el botxí del Barça Lassa en els vuitens de final de la lliga de campions.

Balaguer, que va ser a Colònia com a jugador suplent del Barça en les edicions del 2013 i el 2014, tindrà aquest cop l’oportunitat de viure en primera persona l’espectacle del Lanxess Arena des de la mateixa pista de joc. L’extrem barceloní considera que per experiència i plantilla, el PSG i el Vardar, finalistes de l’any passat, són els favorits per tornar a jugar-se el títol. Amb tot, és plenament conscient que en la final a quatre sovintegen les sorpreses, si es tenen en compte els vencedors d’algunes de les últimes edicions, amb el mateix Vardar (2017), que s’estrenava en la fase final, el Kielce (2016), el Flensburg (2014) o l’Hamburg (2013). “No és per treure’ns pressió, però sincerament penso que som l’equip amb menys potencial dels quatre finalistes. Sabem que podem guanyar a qualsevol i, de fet, ja ho hem fet. Aquesta temporada hem guanyat els altres tres equips que són a Colònia: al setembre vam guanyar el Montpeller i el PSG en el trofeu de campions de França, i al febrer el Vardar, en la fase de grups de la lliga de campions. Estem convençuts que podem guanyar, però per equip i per noms els altres finalistes tenen més jugadors que poden marcar diferències”, subratlla l’extrem barceloní, que al gener va assolir el títol europeu amb la selecció espanyola i ara té a les mans l’oportunitat de rubricar la seva millor temporada. Balaguer analitza quines poden ser les claus del partit contra el PSG de Nikola Karabatic i companyia: “Serà un partit molt difícil perquè ells tenen jugadors de talla mundial a cada posició. Hem de defensar de manera molt intensa perquè tenen molt bons llançadors de fora. Els porters també marcaran diferències i espero que estiguem bé al davant. Si defensem bé i podem córrer, que és el tipus de joc que ens agrada, tindrem possibilitats.”

Pel que fa a l’altra semifinal, Balaguer també veu un graó per sobre l’equip macedoni: “El Vardar, pel fet de ser el campió de l’any passat, és el favorit, però el Montpeller té una manera de jugar molt corretjosa i els pot fer mal. El Vardar té eines per compensar-ho gràcies a la seva experiència i defensa, i si l’Sterbik està bé tampoc tindran gaire cosa a fer. De totes maneres, el Montpeller és un rival perillós, la gent no el coneix tant, i per això pot donar la sorpresa.”

Més enllà dels pronòstics, Balaguer valora la presència de tres clubs francesos en la final a quatre: “S’està fent molt bona feina, tant pel que fa als clubs, com a la mateixa lliga en l’àmbit mediàtic i de promoció. Tots volen posar-se al nivell del PSG i hem demostrat que en l’àmbit europeu l’handbol ja no és només cosa dels clubs alemanys i el Barça.”