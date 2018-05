El Polo i el Junior colpegen primer

El Polo i el Junior han guanyat el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de la divisió d’honor. Les jugadores internacionals Xantal Giné i Marta Segú han fet les dianes barcelonines en un duel en què l’Egara no ha donat mai el seu braç a tòrcer. Tant és així que el conjunt ratllat ha retallat distàncies al límit del temps reglamentari amb un gol de Karina Domingo que ho deixa tot obert per demà. En el mateix escenari, l’Eduardo Dualde, els dos conjunts es tornaran a veure les cares(12.30h) amb un lloc a la final a quatre en joc.

De la seva banda, el Junior, tot i que al club santcugatenc s’encarreguen de no donar-ho per fet, ha fet un pas de gegant per ser a l’anhelada final four de la setmana vinent. Un gran gol d’Anna Gil ha servit perquè les santcugatenques obrissin la llauna en un duel en què l’efectivitat ha estat decisiva. Les terrassenques no han aprofitat les seves oportunitats mentre que el Junior ha estat letal de cara a porteria. La xilena Carolina Garcia ha fet el 2-0 a la sortida d’un penal córner en el tercer període i Mariona Serrahïma, a les acaballes del duel, ha marcat el definitiu 3-0. El Terrassa s’ha de citar amb l’èpica demà si vol capgirar el resultat mentre que el Junior ho té tot de cara per segellar el bitllet per a la final a quatre.

En els altres dos enfrontaments, el Club de Campo ha superat el Taburiente canari (3-1) mentre que el Valdeluz ha guanyat 2-1 la Real Sociedad.