Tercera final de l’any per a Lucía Sainz i Gemma Triay

La barcelonina Lucia Sianz i la menorquina Gemma Triay continuen en ratxa i aquest matí s’han classificat per jugar la final de l’Open de Jaén, la quarta prova del circuit World Padel Tour. Sainz i Triay s’han desfet per 6-4 i 6-2 de l’argentina Cata Tenorio i de l’andalusa Bea González i demà diumenge jugaran per obtenir el seu tercer títol del 2018 en la seva tercera final. Les seves rivals seran les germanes bessones aragoneses Mapi i Majo Sánchez Alayeto, que han superat aquesta tarda a Patty Llaguno i Eli Amatriaín per 6-1 i 6-4. La final té la morbositat de tornar a aplegar a les finalistes de Saragossa. En aquell duel, la catalana i la menorquina van aixecar sis pilotes de partit. El duel femení serà el segon de la jornada. La matinal arrencara (10 h) amb la final masculina, en la qual l’argentí Juan Martín Díaz i el sevillà Paquito Navarro busquen el seu primer títol com a parella. Els seus rivals seran els argentins Maxi Sánchez i Sanyo Gutiérrez.