El Barça guanya la primera batalla de les semifinals

El Barça va sumar ahir el primer punt de l’eliminatòria de semifinals del play-off amb un triomf suat que va tenir de tot. Sobretot, temperatura perquè el duel, a les acaballes del primer temps, es va escalfar moltíssim per un parell de decisions arbitrals molt dubtoses que van encendre els ànims del Palau, de les banquetes i dels jugadors. Els catalans, però, van saber gestionar les emocions, van fer bona la fiabilitat defensiva –tot i que dues errades en dos desajustos greus van permetre a El Pozo tenir sempre opcions de guanyar el primer assalt– i van endur-se el gat a l’aigua. “Insistim que aquests partits es decideixen en els petits detalls i tot això hem fallat en certes coses. Avui, hem baixat un graó en el nivell defensiu que veníem demostrant però ens servirà per recuperar-lo en el segon partit”, va admetre Andreu Plaza, el tècnic del Barça. Dimarts, a Múrcia, el conjunt blaugrana tindrà la oportunitat de segellar el bitllet per a la final.

Ahir, els primers minuts van ser molt bons. La pressió alta asfixiava El Pozo, que només va fer perill en un parell d’ocasions aïllades. A l’altra àrea, el Barça va obrir la lluna mitjançant Esquerdinha i Ferrão va certificar el bon moment local amb el 2-0. Res feia presagiar un canvi de rumb però El Pozo, a qui mai es pot donar per mort, va tornar a posar-se dins el partit amb dues dianes de Fer Drasler i Marinovic. Totes dues aprofitant un desajust defensiu blaugrana que va deixar els dos golejadors sols al segon pal.

Aleshores, xou arbitral: Van assenyalar la sisena falta, dubtosa, als visitants i això va destapar la ira de Duda, sempre polèmic, que es va escridassar amb tothom que va trobar al davant. El doble penal el va transformar Ferrão, que va tornar a avançar el Barça. Les queixes del tècnic murcià van estovar el judici dels àrbitres, que, instants després, van concedir una altra falta dubtosa a Adolfo per compensar. Paco Sedano va aturar el llançament de doble penal de Pito i el Barça, entre crits i retrets entre banquetes, va marxar al vestidor amb avantatge en el marcador.

En la represa, les pulsacions van baixar i els dos equips es van contenir. El Barça va tenir les seves opcions i els murcians ho van intentar amb porter jugador però el resultat no es va moure. I això que Ferrão va estavellar un parell de pilotes a les fustes de la porteria murciana. El Barça va superar ahir una primera batalla duríssima i es va guanyar el dret de vèncer la guerra contra El Pozo dimarts vinent en el segon assalt.