El Montpeller guanya la lliga de campions

El Montpeller, botxí del Barça en els vuitens de final, ha guanyat la seva segona lliga de campions quinze anys després en vèncer el Nantes (27-32) en una festa de l’handbol francès en el Lanxess Arena de Colònia.

La primera meitat ha estat marcada per les aturades de Vincent Gerard (10 i un 46% d’encert) i la bona direcció de joc del central argentí Diego Simonet (13-16). L’extrem barceloní David Balaguer, que ha anotat 4 gols, ha començat molt encertat, però mica en mica ha anat perdent efectivitat davant les bones intervencions del porter francès.

Després de la represa, tres gols d’Espen Lie Hansen han resultat providencial per igualar el marcador (16-16). L’equip occità ha tornat a prendre la iniciativa, però l’aportació dels exblaugrana Gurbindo, Lazarov i Balaguer donaven aire al Nantes. El Montpeller, però, ha arribat molt més fresc al tram final i ha aprofitat les pèrdues de pilota del seu rival per sortir al contraatac i sentenciar la final al seu favor. Entre els jugadors del Montpeller el ha brillat el futur pivot del Barça Ludovic Fàbregas, autor de 6 gols.

En la pugna per la tercera la posició, la victòria ha estat per al París Saint-Germain, que s’ha imposat al Vardar de Joan Cañellas per un ajustat 29-28. Per l’equip parisenc han destacat els 9 gols de Remili i les 12 aturades de Corrales, amb un 40% d’encert. El gran protagonista, però, ha estat el francès Daniel Narcisse, que amb partit posava el punt i final a una dilatada trajectòria farcida d’èxits tant en les competicions de clubs com de seleccions.