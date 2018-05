Doble triomf català a Roland Garros

Georgina Garcia i Albert Ramos continuen endavant en el torneig de Roland Garros després de guanyar els seus respectius partits a París. La barcelonina, que debutava en un Grand Slam, ha superat per 6-4 i 6-3 l’eslovena Dalila Jakupovic i s’enfrontarà a la número 2 del món, Caroline Wozniacki, en segona ronda. Per la seva banda, Albert Ramos ha guanyat a Mikhail Kukushkin per 7-6 (7), 6-4 i 6-1 en poc més de dues hores. El tennista de mataró s’enfrontarà al noruec Casper Ruud en la propera ronda.

També ha passat ronda Novak Djokovic, que ha eliminat al brasiler Dutra Silva per 6-3, 6-4 i -4. La noticia de la jornada, però, ha estat l’eliminació d’Stan Wawrinka.El suís, finalista l’any passat i campió de Roland Garros el 2015, s’ha convertit en el primer Il·lustre eliminat en el quadre masculí, després de caure contra el manxec Guillermo García-López per 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (5) i 6-3 en un partit de tres hores i mitja. Wawrinka ha tingut problemes en el genoll esquerre però Garcia-López ha sabut lluitar i serrar les dents i ha aixecat les derrotes parcials en el segon i el tercer sets.