El Fraikin BM Granollers renova Tarrafeta i Valera

El Fraikin BM Granollers continua perfilant la plantilla per al curs vinent i avui ha confirmat les renovacions dels joves del planter Ian Tarrafeta i Pol Valera. Amb la marxa de Marc Cañellas al Kristianstad suec, s’incrementarà notablement el pes en la direcció de joc de Tarrafeta, una de les perles del club i escollit el millor central en l’últim mundial juvenil, i de Valera, que farà el salt definitiu al primer equip. Tots dos jugadors han estat convocats per la selecció espanyola júnior per a l’europeu d’Eslovènia.

El mateix club vallesà ja va anunciar dissabte la incorporació del lateral dret brasiler Oswaldo Guimaraes, provinent de l’Anaitasuna, i la renovació per dues temporades més d’Álex Márquez, que juga en la mateixa posició. Fa algunes setmanes ja havia confirmat també la tornada del lateral internacional de la Llagosta Antonio García. A més de Cañellas, les baixes de l’equip són les d’Álvaro Cabanas, Gonzalo Porras, Rolandas Bernatonis, Albert Pujol i Jorge Silva.