Aguilar, tot un senyor porter

Els dos penals que va aturar en el primer partit de la final de la lliga contra l’Atlètic Barceloneta i les nombroses intervencions providencials il·lustren perfectament l’estat de forma d’Iñaki Aguilar. El porter barceloní de 34 anys ha estat una de les peces clau de l’engranatge del CN Terrassa, que ha protagonitzat una temporada excel·lent en la qual ha disputat les tres finals de les competicions estatals i que si no ha pogut afegir el primer títol a les vitrines és perquè l’Atlètic Barceloneta, un dels millors equips d’Europa, se li ha creuat a les finals.

“Estem contents i satisfets de la temporada. El Barceloneta ens ha despertat del somni, que era guanyar un títol”, admet Aguilar. I destaca el bon paper que han fet contra un equip que la setmana vinent disputarà la fase final de la lliga de campions: “Hem obligat el Barceloneta a posar-se les piles per guanyar-nos.”

El projecte dels vallesans s’ha consolidat com el més sòlid, deixant de banda el mariner. “Del grup d’equips que lluita entre la segona posició i la vuitena la cosa està renyida. Es pot perdre en moltes piscines i la competitivitat és alta. Però no ens podem adormir i hem de continuar creixent”. En aquest sentit, ara l’aposta egarenca se centra en Europa, un incentiu que sempre ajuda a créixer. “Veure la piscina tan plena de gent ens ha ajudat molt. Un dels reptes de la temporada que ve és portar alguna fase europea i que tot Europa pugui veure com es viu el waterpolo a Terrassa.”

Però Aguilar no només posa la seva qualitat esportiva al servei del CNT, sinó també la dilatada experiència en cites de primer nivell; en el seu palmarès de clubs figuren una copa LEN, tres lligues i quatre copes del rei: “La principal funció i la que m’agrada més és parar. Després hi ha coses que les entreveus i les intentes evitar.” Fa pocs dies, el porter va renovar un any més el vincle amb el Terrassa, on està còmode i pot compaginar els entrenaments amb l’altra ocupació, la de psicòleg. “Estic en un gran club, amb gent que m’estima. Durant la setmana molts treballem i anem cansats, però el dia del partit som una pinya i aquesta és la clau dels èxits.”

Malgrat l’estat de forma, Aguilar no participarà en l’Europeu de Barcelona aquest estiu. Fa un mes va anunciar el comiat de la selecció espanyola després de no haver entrat en les últimes convocatòries. “Si pogués viatjaria en el temps per tornar a repetir el que he viscut”, reconeixia en el comunicat. El seu llegat en l’àmbit de seleccions és fructífer: ha participat en tres Jocs Olímpics, va ser subcampió del món a Roma 2009 i medalla de bronze a Melbourne 2007. A més, de la tercera posició a l’Europeu de Belgrad 2006 i l’or als Jocs del Mediterrani del 2005. “La decisió és una suma de circumstàncies. Hi ha etapes de la vida que s’han d’acabar. El seleccionador sempre ha estat una de les peces més importants del waterpolo i ha fet un equip per a l’Europeu i s’ha de respectar. Hi ha porters que pugen i s’ha d’assumir. És la llei de l’esportista”, explica Aguilar amb la mateixa categoria que mostra a la porteria.