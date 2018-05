La final és irrepetible

Tant Novak Djokovic (20) com Dominic Thiem (7) van fer ahir els deures en el debut a Roland Garros en una jornada en què Rafa Nadal (1), el deu cops campió, no va poder acabar el partit contra el desacomplexat italià Simone Bolelli (129è) per culpa de la pluja quan havia dominat els dos primers sets per 6-4 i 6-3 i perdia el tercer per 0-3. La jornada va deixar clar que la final del curs passat serà irrepetible i també va sobresortir pel doblet de triomfs catalans, amb les victòries d’Albert Ramos (31) i de Georgina Garcia. El suís Stan Wawrinka (23), amb molèsties i en el marc d’un curs complicat, va claudicar contra el manxec Guillermo García-López. Campió el 2015 amb una remuntada èpica que Djokovic mai no oblidarà, Wawrinka va jugar la final de l’any passat contra Nadal, que el va destrossar.

El balear va certificar el seu primer trencament tot just en el desè joc coincidint amb la seva primera pilota de set. Bolelli, però, va fer un primer parcial molt digne. El de Bolonya va fer patir el campió en l’inici del segon acte quan va disposar de pilota d’1-4. Nadal va ressorgir amb determinació: 6-3. Bolelli, tossut, va tornar a la càrrega –0-3– quan la pluja va irrompre amb més intensitat. Cap als vestidors.

Els dos breaks en els inicis dels dos primers sets que va encaixar el serbi Novak Djokovic (20) no el van destorbar en el seu objectiu contra el brasiler Rogerio Dutra-Silva (134è de l’ATP): 6-3, 6-4 i 6-4 en dues hores i cinc minuts. Djokovic va corroborar la recuperació que ja havia apuntat a Roma. No es pot dir encara que presenti candidatura, però progressa adequadament. El segon test el tindrà contra el jove mallorquí Jaume Munar, que va superar el xabià David Ferrer en una remuntada de parla catalana: 3-6, 3-6, 7-6 (3), 7-6 (4) i 7-5 en 4 h i 15 minuts, el partit més llarg del dia. També va reeixir l’austríac Dominic Thiem (7) –un altre dels grans aspirants–, que va superar el bielorús Ilya Livashka per 6-2, 6-4 i 6-1. Se les haurà amb el grec Stefanos Tsitsipas, el finalista del Godó.

En canvi, Wawrinka (23) es va convertir a contracor en el primer il·lustre eliminat contra el manxec de 35: 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (5) i 6-3 en tres hores i mitja. És cert que va tenir problemes al genoll esquerre, però també és veritat que García-López va aixecar les derrotes parcials. Fa quatre anys, García-López ja va vèncer el suís a París també en la primera eliminatòria i va arribar als vuitens, el seu sostre. El de la Roda jugarà el segon partit contra el jove i potent rus Karen Khatxanov. El mataroní Albert Ramos (31) va arrencar amb bon peu en un dels seus tornejos predilectes des que fa dos anys va arribar als quarts. Es va desfer del kazakh Mikhaïl Kukuxkin (83è) per 7-6 (7), 6-4 i 6-1 en dues hores i 7 minuts. Fiable, el mataroní només va cometre 20 errors no forçats i tan sols va cedir el servei dos cops. A més, va concretar sis trencaments (6/18) que el van catapultar. Ramos jugarà contra el noruec Casper Ruud (157è).

Azarenka, eliminada