Nadal supera un Bolelli més incòmode del previst

Rafael Nadal ha superat aquesta tarda la primera ronda de Roland Garros un cop s’ha reprès el duel amb Simone Bolelli, suspès el dia anterior amb 6-4, 6-4 i 0-3 al marcador. El gran favorit ha empatat aviat el set, si bé ha necessitat el tie-break (11-9) per endur-se el tercer set i superar la primera ronda contra un rival que ha rendit per sobre de l’esperat.

El manacorí ha anat per feina i ha igualat el duel ràpid quan ha aprofitat la segona de les dues pilotes de break que tenia, si bé no ha aprofitat la segona opció de trencament amb 3-3. L’italià, 129 del món i que ha entrat al torneig de rebot per les baixes, ha guanyat el joc i s’ha posat 0-40, sense fer l’últim pas, ni amb l’avantatge posterior, la quarta bola de 5-3. Nadal ha començat 0-30 el novè joc, però Bolelli se l’ha endut tirant d’un bon servei. El convidat inesperat ha rendit a alt nivell, fins al punt de forçar el desempat. L’italià ha disposat de quatre boles de set amb cops de gran qualitat tècnica, però el rei de París ha tingut sempre una bona resposta portant l’enfrontament a un nivell d’exigència poc habitual tan aviat a la competició. Nadal s’ha tret un paral·lel brutal amb 8-8 que semblava el pas previ a la victòria i Bolelli no s’ha arronsat amb una canonada guanyadora. La tercera pilota de partit ja ha estat la definitiva amb el cop de dretes de l’italià anant a la xarxa per posar fi a tres hores de partit,.