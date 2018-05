Reunió a Madrid per derogar la llicència única

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i la resta de responsables d’esports de les comunitats autonòmiques s’han reunit a la seu del Consell Superior d’Esports de Madrid amb José Ramon Lete, secretari d’estat per l’esport, per consensuar la derogació de la llicència única mitjançant la modificació del text actual d’aquesta norma. La Generalitat de Catalunya va presentar el juny de l’any 2015 un recurs d’inconstitucionalitat i fa un mes el Tribunal Constitucional va deixar sense efecte la tramitació de la llicència única per participar en competicions esportives d’àmbit català.

Gerard Figueras ha sortit de la reunió amb optimisme i ha manifestat que: “s’està molt aprop de l’acord”. El secretari general de l’Esport s’ha mostrat agraït: “pel bon clima i la coincidència” que han mostrat totes les parts en la reunió per tal de tirar endavant la modificació necessària.

El secretari general de l’Esport ha posat de manifest durant la reunió la necessitat de redactar una nova norma que tingui consens i en la que totes les parts se sentin còmodes. Gerard Figueras també ha deixat clar en la trobada que s’ha de respectar la competència exclusiva en matèria d’esport de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’autonomies de l’estat. Un dels aspectes que s’han parlat ha sigut la possibilitat de que les federacions esportives autonòmiques recuperin el perjudici econòmic que han tingut durant el període de vigència de la llicència única. El nou redactat de la norma que s’està elaborant permetrà, segons ha explicat Gerard Figueras, tornar al punt de partida abans de la seva implantació.