Hinault: “Froome no és cap llegenda, s’ha dopat”

Una de les grans llegendes del ciclisme mundial, Bernard Hinault –vencedor de cinc edicions del Tour entre el 1978 i el 1985–,ha criticat amb duresa Chris Froome i el seu equip, l’Sky, després del triomf del britànic en el Giro d’Itàlia. “No hauria d’haver pres la sortida en el Giro, hauria d’haver estat suspès”, va assenyalar el francès en declaracions al diari flamenc Het Laatste Nieuws. Hinault, que va treballar fins al 2016 dins l’estructura del Tour de França, el pròxim objectiu del ciclista de l’Sky, no vol veure ni en pintura el britànic a França. Froome aspira, de fet, a igualar el rècord de cinc victòries en el Tour que comparteixen el mateix Hinault, Eddy Merckx i Miguel Indurain. Amb Froome, Hinault és un dels set ciclistes que han guanyat les tres grans voltes.

Tot i encadenar els triomfs en el Tour, la Vuelta i el Giro, Hinault nega a Froome la condició de “llegenda” del ciclisme mundial escudant-se en el resultat positiu del polèmic control antidopatge de la Vuelta. “Froome no pertany a la llista. Va donar positiu en la Vuelta i la mostra B ho va confirmar; per tant, va córrer dopat i hauria d’haver estat suspès”, hi afegeix Hinault, que també es fa la pregunta del milió. “Per què hem d’esperar tant per tenir un veredicte; dos ciclistes que van tenir el mateix problema –Alessandro Petacchi i Diego Ulissi– van ser suspesos amb molta celeritat. Per què gaudeix Froome de tant de temps per justificar-se? És gràcies al potencial econòmic de l’Sky?”

“Un escàndol”