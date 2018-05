Zverev necessita cinc sets

La bona trajectòria de la barcelonina Georgina Garcia a Roland Garros va tenir un final massa dur amb la derrota per 6-1 i 6-0 contra la danesa Caroline Wozniacki a la pista central, la Philippe Chatrier. La catalana –en la imatge en un servei– va sortir a la pista amb la cuixa esquerra embenada i durant el partit, sobretot en el segon set, es va poder apreciar que tenia clars problemes físics que li impedien fer el seu joc. La número 186 del rànquing mundial només va estar cinquanta-un minuts davant de la segona cap de sèrie del torneig, que va aconseguir una fàcil victòria. Georgina Garcia va iniciar la seva aventura en el Roland Garros en la fase prèvia i després de guanyar tres partits va aconseguir una brillant classificació per al quadre principal. En la primera eliminatòria la barcelonina va aconseguir la victòria, i el premi va ser enfrontar-se a la segona jugadora del món a la pista principal de París, que va acabar amb una derrota massa àmplia. La primera favorita del quadre femení, la romanesa Simona Halep, va tenir alguns problemes per accedir a la segona eliminatòria, ja que va haver de remuntar el partit contra la nord-americana Alison Riske, la jugadora 103 del món. La número 1 mundial, que no va poder debutar dimarts per culpa de la pluja, es va imposar per 2-6, 6-1 i 6-1. La finalista de l’última edició no va començar bé la seva participació en la terra de París i va cedir el primer set davant el millor joc de la seva rival. La reacció va ser fulgurant i immediata, i Simona Halep va guanyar els dos següents sets clarament, i només va deixar que Riske s’imposés en dos jocs més. En aquesta jornada van quedar eliminades la basca Lara Arruabarrena i la canària Carla Suárez, que era la 23a cap de sèrie.