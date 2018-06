Djokovic reacciona a temps contra Bautista

Novak Djokovic ha passat ronda aquesta tarda a Roland Garros en desfer-se de Roberto Bautista per 6-4, 6-7, 7-6 i 6-2. El serbi no ho ha tingut gens fàcil i ha combinat un gran tennis amb moments de frustració, tal com ha palesat trencant la raqueta després de perdre el segon set en el tie break. En el tercer ha vist com el castellonenc se situava amb 1-3 d’avantatge d’entrada, però l’ex-número u ha reaccionat fins forçat el desempat, en què no ha tingut pietat. Djokovic ha aprofitat la primera oportunitat de fer un trencament en el quart set i ja no ha deixat escapar la victòria, malgrat veure com Bautista li feia un break amb 5-1. Li ha tornat d’immediat i amb una esmaixada ha tancat el partit. En els vuitens de final, Djokovic jugarà contra Fernando Verdasco, que ha tombat el cap de sèrie número 4, Grigor Dimitrov, en tres sets: 7-6, 6-2 i 6-4.

Alexander Zverev també ha suat sang per passar. El número dos ha fregat l’eliminació i fins i tot ha hagut de salvar una pilota de partit en el cinquè set abans d’imposar-se al bosnià Damir Dzumhur per 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 i 7-5. És la primera victòria de l’alemany contra un top50 en un gran torneig i s’estrenarà als vuitens de final del torneig francès.

Menys ha patit el cap de sèrie número 7, Dominic Thiem, per superar l’italià Matteo Berrettini. Ho ha fet en quatre sets -6-3, 6-7, 6-3 i 6-2- i en els vuitens se les haurà amb el japonès Kei Nishikori.

En categoria femenina, una de les grans favorites, Elina Svitolina, ha marxat per la porta del darrere en dir adeu a la tercera ronda contra la romanesa Buzarnescu per 6-3 i 7-5, enterrant les opcions de ser la nova número u mundial.