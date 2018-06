Les set vides de Zverev

Reacció i supervivència. Alexander Zverev va fer una nova demostració de saber afrontar les adversitats durant un partit i es va classificar pels vuitens de final de Roland Garros. L’alemany, el segon cap de sèrie, va guanyar en cinc sets i gairebé quatre hores (3h54) el bosnià Damir Dzumhur per 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (3) i 7-5. Zverev no va jugar bé, va fer moltes errades i va tenir molts de problemes amb el seu primer servei, però tot i això va poder vèncer a Dzumhur, 26è favorit, que va estar a un punt de classificar-se per primera vegada per a uns vuitens de final de Grand Slam.

Després de guanyar el primer set Zverev va entrar en una crisi de confiança amb els seus cops i va perdre els dos següents. En el quart parcial va cedir el seu servei i es va trobar amb un 2-4 en contra, però va saber situar-se amb un 5-4 a favor. Va haver de tornar a reaccionar amb un 5-6 en contra i servei de Dzumher que podia guanyar el partit. El segon cap de sèrie es va emportar el set en el tie-break. En el cinquè i definitiu acte cada jugador va trencar el servei del rival en els tres primers jocs i la lluita es va mantenir fins al final. Amb 4-5 a favor de Dzumhur i servei per l’alemany, el bosnià va tenir un punt de partit i no el va aprofitar. Zverev va guanyar el joc (5-5), va trencar el servei del seu rival en el següent i va finalitzar el partit amb la seva sacada i en el primer match point de què va disposar. És el segon partit seguit que l’alemany guanya en cinc sets.

El quart cap de sèrie, el búlgar Grigor Dimitrov, va ser eliminat pel madrileny Fernando Verdasco en tres sets per 7-6 (4), 6-2 i 6-4. Dimitrov, ja va tenir problemes en l’anterior eliminatòria i va necessitar cinc sets i més de quatre hores per arribar a la tercera eliminatòria. Verdasco, que és el 30è favorit, es va classificar per setena vegada per als vuitens de final de Roland Garros, una eliminatòria que mai no ha pogut superar. En aquesta ocasió tindrà un rival molt complicat, el serbi Novak Djokovic.

L’ex-número u mundial i 20è cap de sèrie, va necessitar tota la seva paciència per vèncer el castellonenc Roberto Bautista –tretzè cap de sèrie–, per 6-4, 6-7 (6), 7-6 (4) i 6-2 en tres hores i quaranta-vuit minuts. Djokovic va perdre els nervis després de deixar escapar el tie-break del segon set i va trencar la raqueta colpejant-la contra el terra. El serbi es va tornar a asserenar i tot i la resistència de Bautista, es va imposar en el tercer parcial amb un tie-break, i en el quart set ja ho va tenir tot molt més de cara.

La pluja va aparèixer en el tram final de la jornada i va afectar quatre partits individuals. Dos partits femenins no es van arribar a començar i els dos que s’estaven disputant es van haver d’ajornar. El més destacat era el que enfrontava el vuitè favorit, el belga David Goffin, i el francès Gael Monfils (33).

