El Junior jugarà la final contra la Real Sociedad

El Junior i la Real Sociedad es disputaran demà el títol de la divisió d’honor. Les santcugatenques repeteixen final mentre que les basques hi tornen quatre temporades després de ser-hi per última vegada.

El Junior ha capgirat la història. Un gol d’Anna Gil amb el temps complert ha donat l’accés a la segona final de lliga consecutiva i ha deixat el Club de Campo, la seva bèstia negra i gran dominador de l’hoquei estatal, al voral. Ens els dos primers quarts, el duel ha estat de tu a tu però les madrilenyes han tingut les millors ocasions en dos penals córner que ha aturat Txell Grau. El Club de Campo ha posat setge a la porteria santcugatenca en el tercer període però el Junior, molt ben situat sobre el camp, no ha passat angúnies. Les madrilenyes han tingut un tercer penal però tampoc han estat encertades per obrir el marcador. El Junior ha sabut patir i quan es divisaven els shoot-out a l’horitzó, una diana d’Anna Gil en l’únic penal córner que han llançat les santcugatenques ha decidit la semifinal.

L’altre duel també ha esta molt igualat. Tant el Polo com la Real Sociedad han disposat de diverses ocasions per desfer l’empat inicial -han llançat dos penals córner per equip- però els shoot out han decidit. Un darrer error d’Olalla Piñeiro ha estat decisiu.